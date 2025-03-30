

В Батуми грузинские мусульмане отметили Рамазан-байрам

30.03.2025 13:05





Сегодня грузинские мусульмане отметили Рамазан-байрам — один из главных праздников мусульманского мира. Праздничная молитва в Центральной мечети Батуми началась в 07:40 утра. Некоторые верующие совершили обряд на прилегающей к мечети улице, поскольку она уже много лет не может вместить верующих во время праздников. Вторая часть мусульманской общины собралась в том месте, где они требуют строительства новой мечети.



«Сегодня нам как воздух нужны единство, взаимопонимание и прощение. Наша главная обязанность — одновременно защищать религиозные и национальные ценности», — заявил в проповеди муфтий Грузии Адам Шантадзе.



Председатель правительства Аджарии и другие должностные лица автономной республики поздравили верующих в Батумской центральной мечети с праздником.



В связи с праздником Рамазан-байрам сегодня муниципальные автобусы Батуми обслуживают пассажиров бесплатно.







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