|
|
|
В Батуми грузинские мусульмане отметили Рамазан-байрам
30.03.2025 13:05
Сегодня грузинские мусульмане отметили Рамазан-байрам — один из главных праздников мусульманского мира. Праздничная молитва в Центральной мечети Батуми началась в 07:40 утра. Некоторые верующие совершили обряд на прилегающей к мечети улице, поскольку она уже много лет не может вместить верующих во время праздников. Вторая часть мусульманской общины собралась в том месте, где они требуют строительства новой мечети.
«Сегодня нам как воздух нужны единство, взаимопонимание и прощение. Наша главная обязанность — одновременно защищать религиозные и национальные ценности», — заявил в проповеди муфтий Грузии Адам Шантадзе.
Председатель правительства Аджарии и другие должностные лица автономной республики поздравили верующих в Батумской центральной мечети с праздником.
В связи с праздником Рамазан-байрам сегодня муниципальные автобусы Батуми обслуживают пассажиров бесплатно.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна