

Праздничная молитва мусульман в Батуми прошла под открытым небом

30.03.2025 13:13





Сегодня, 30 марта, мусульмане отмечают праздник Рамадан-байрам. В Батуми, как и в прежние годы, праздничная молитва прошла под открытым небом, рядом с мечетью Орта Джаме, расположенной на улице Кутаиси. Из-за того, что старая мечеть не вмещает всех верующих, а мэрия города отказывается выдавать разрешение на строительство новой мечети, мусульманской общине вновь пришлось молиться на улице.



После завершения молитвы муфтий Западной Грузии Адам Шантадзе в очередной раз подчеркнул необходимость строительства новой мечети и религиозного учебного заведения в Батуми, выразив надежду, что власти помогут верующим в решении этой проблемы.



Примечательно, что заявление муфтия прозвучало в присутствии представителей местных властей, в том числе мэра Батуми Арчила Чиковани, который лично наблюдал, как множество верующих были вынуждены молиться на улице из-за нехватки места в мечети.



— «Молим Всевышнего о мире во всем мире и в нашей стране, а также о скорейшем решении тех проблем, которые стоят перед нами — это мечеть, духовная школа и другие насущные потребности», — сказал Адам Шантадзе после поздравительного обращения по случаю праздника.



Несмотря на то, что мусульманская община уже выиграла судебные процессы в двух инстанциях — в Батумском городском и Кутаисском апелляционном судах, — мэрия Батуми не исполнила решения суда, признавшее дискриминацию по отношению к мусульманам, и обжаловала его в Верховном суде.



Прошло более двух лет, однако Верховный суд так и не рассмотрел дело. В ноябре 2023 года он вернул его на повторное рассмотрение в Апелляционный суд Кутаиси. На сегодня нового судебного решения по этому делу не существует. После завершения праздничной молитвы муфтий Адам Шантадзе дал краткий комментарий прессе:



— «Поздравляю всех мусульман с праздником Рамадан-байрам. Байрам — это время любви, радости, поддержки. Это праздник духовного очищения, победы над страстями, злом и триумфа добра. Мы молим Бога, чтобы с его помощью и при содействии властей проблема новой мечети в Батуми была вскоре решена. Чтобы наши прихожане могли в комфортных условиях и с чувством свободы участвовать в пятничных и праздничных молитвах. Да дарует нам Всевышний новую мечеть в городе Батуми», — сказал муфтий.







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