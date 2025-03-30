

Ведутся работы по ликвидации последствий просачивания воды в собор Светицховели

30.03.2025 18:53





Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии сообщило, что ведутся работы по ликвидации последствий просачивания воды в собор Светицховели.



«Специалисты Национального агентства по охране культурного наследия Грузии работают над устранением последствий просачивания воды в собор Светицховели в результате сильных осадков 22 марта», — говорится в заявлении ведоиства.







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