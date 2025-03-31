

Грузинские фотожурналисты критикуют World Press Photo за награждение репортера ТАСС за освещение протестов в Грузии

31.03.2025 13:02





Грузинские фотожурналисты и документалисты заявили, что они «обеспокоены» и «оскорблены» решением World Press Photo присудить премию 2025 года Михаилу Терещенко, представителю российского государственного информационного агентства ТАСС, за фоторепортаж, запечатлевший протесты в Тбилиси в ноябре и начале декабря прошлого года.



На фотографиях, сделанных для российского пропагандистского агентства ТАСС, запечатлены продолжающиеся проевропейские и антирежимные протесты в Грузии, которые начались после того, как премьер-министр «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года объявил о приостановке процесса вступления в ЕС.



«Награждение фотографа, поддерживающего кремлевские нарративы, за освещение антироссийских протестов не только спорно и противоречиво, но и является прямым оскорблением тех, кто рискует своей жизнью, борясь против российского вмешательства в суверенитет и будущее Грузии», — говорится в заявлении грузинских фотожурналистов.



По их словам, победивший фотограф публично поддержал агрессию России в Украине, назвав ее «актом освобождения». «Нам трудно понять, что в конкурсе, который призван стоять на страже истины и справедливости, такой голос заслуживает наивысшей похвалы», — говорится в заявлении.



«Протестующие, изображенные на отмеченных наградами фотографиях, — это люди, которые борются с теми самыми силами, которые защищает и которым служит ТАСС. То, что такое агентство рассказывает их историю, не только противоречиво, но и является предательством основополагающих принципов журналистики», — утверждают фотожурналисты.



Фотожурналисты заявляют, что, награждая фотографа ТАСС, World Press Photo легитимизирует агентство, известное распространением дезинформации, добавляя, что «это решение подрывает суть независимых СМИ, усиливает пропаганду и открывает путь для распространения ложных нарративов среди более широкой аудитории».



«Хотим заявить ясно и отчетливо: история сопротивления, боли и надежды Грузии никогда не будет увидена и передана пропагандистскими информационными агентствами оккупантов — теми самыми, которые служат угнетателю и в его пользу намеренно искажают новости, манипулируют фактами и заглушают правду», — говорится в заявлении.





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