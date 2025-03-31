

GYLA: общее число задержанных в ходе протестов — 64 человека

31.03.2025 16:10





Общее число задержанных в ходе протестов составляет 64 человека. Об этом говорится в заявлении Ассоциации молодых юристов Грузии (GYLA).



«В суде первой инстанции завершился судебный процесс над десятью людьми, задержанными во время протеста против «российского законодательства». Суд признал всех их виновными, и восемь из десяти были приговорены к т.н. тюремному заключению. Срок наказания не определен. В настоящее время большинство обвиняемых в контексте протестов, на первом этапе приговоренных к лишению свободы (40 из 46 человек), остаются под стражей. Эти дела прошли стадию досудебного слушания, и все дела находятся на стадии рассмотрения по существу», — заявили в GYLA.



Организация также пишет о проблемах, выявленных в результате наблюдения за досудебными слушаниями, а именно:



«Разные судьи могут иметь разные правовые взгляды по разным правовым вопросам, но очевидно, что решения судей по делам активистов всегда направлены против активистов, что еще раз подчеркивает, что мотивы политического преследования в этих делах очевидны.



Суд не усмотрел рисков в отмене меры пресечения в виде заключения под стражу и/или применении менее строгой меры пресечения ни в отношении одного из 40 обвиняемых.



Выдвигается инициатива запретить фото и видеосъемку на уголовных делах. Ассоциация молодых юристов Грузии с тревогой оценивает любые попытки ограничить публичность на уголовных слушаниях, подчеркивая при этом, что на данном этапе освещение судебных заседаний в интернет-СМИ уже проблематично, в связи с чем «Центр информационных сетей» обратился в Конституционный суд, где его интересы представляет GYLA», — говорится в заявлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





