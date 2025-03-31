

На проспекте Руставели осуществляется установка сцены для предстоящей акции

31.03.2025 17:04





На проспекте Руставели, перед зданием парламента, идет подготовка к предстоящей акции. Сотрудники МВД Грузии дали участникам акции разрешение начать установку сцены.



По словам участников акции, соответствующее заявление на монтаж аппаратуру они внесли еще в 12:00 по местному времени, однако сотрудники МВД умышленно затянули время на выдачу разрешения.



Напомним, что сегодня на проспекте Руставели пройдет акция под лозунгом: «Наступает народная весна!». По заявлению организаторов, участники соберутся у здания парламента в 20:00, а в 21:00 – к собравшимся обратится 5-ый президент Грузии Саломе Зурабишвили. Известно также, что в своем обращении Зурабишвили ознакомит общественность с согласованным вместе с оппозицией вариантом плана действий.





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