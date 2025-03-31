

Илия II: Именно референдум 31 марта стал основой восстановления независимости

31.03.2025 18:57





«Поздравляю с проведением всеобщего референдума на территории Грузии и с днем рождения первого президента», — говорится в поздравительном тексте Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, который распространяет Патриархия Грузии.



Как отмечает Илия II в своем поздравительном тексте, именно этот референдум стал основой восстановления независимости, что является заслугой всего населения Грузии.



«34 года назад, 31 марта, состоялся всеобщий референдум (в том числе в Абхазии и Цхинвальском регионе) и на единственный вопрос — «Согласны ли вы на восстановление государственной независимости Грузии на основе Акта о независимости от 26 мая 1918 года?» — абсолютное большинство населения ответило положительно. Именно этот референдум стал основой для восстановления независимости, что является заслугой президента Звиада Гамсахурдия, тогдашнего Верховного Совета, нашего народа и, в целом, всего населения Грузии. Поздравляю вас с этой важнейшей датой и достижением, а также с днем рождения господина Звиада Гамсахурдия. Да упокоит Господь его бессмертную душу», — говорится в тексте поздравительного послания Илии II.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





