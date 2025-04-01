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Георгий Кочорашвили подписал контракт с португальским «Спортингом»
01.04.2025 00:15
Полузащитник испанского «Леванте» и сборной Грузии Георгий Кочорашвили официально стал игроком португальского «Спортинга».
Как следует из заявления «Леванте», между сторонами достигнуто соглашение о трансфере. Речь идет о сделке стоимостью около 7,5 млн евро. Грузинский футболист подписал с новым клубом 5-летний контракт.
«Спортинг» первым сообщил несколько месяцев назад о том, что работает над трансфером Георгия Кочорашвили. Похоже, стороны согласовали все детали сделки, и 25-летний игрок начнет новый сезон в составе португальского гранда.
Георгий Кочорашвили завершит сезон в «Леванте» и присоединится к «Спортингу» 1 июля.
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