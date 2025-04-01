

С 1 апреля за неправомерное использование номера «112» несовершеннолетними вводится штраф

01.04.2025 10:50





С 1 апреля 2025 года будет введена административная ответственность за неисполнение родителем или иным законным представителем ребенка обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетнего. В их числе будет штраф за неправомерное использование номера «112» несовершеннолетним.



В частности, неисполнение родителем или иным законным представителем ребенка обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетнего или иных обязанностей по отношению к нему, которое проявляется в: злостном неисполнении обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетнего, обеспечению его жильем, питанием и другими условиями, необходимыми для нормального развития, употреблении несовершеннолетним наркотических веществ без назначения врача, ненадлежащем, жестоком обращении с животным, мелком хулиганстве, хулиганстве, вандализме, распитии спиртных напитков, нарушении правил потребления табака, ношении холодного оружия, совершении противоправных действий против половой свободы и неприкосновенности, неправомерном использовании «112», а также отказ родителя или иного законного представителя ребенка заключить договор с Центром помощи несовершеннолетним или неисполнение обязательств, указанных в заключенном договоре, влечет наложение штрафа на родителя или иного законного представителя ребенка в размере от 100 до 300 лари.





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