

Гванца Попхадзе: меня уволили из Минобороны за поддержку Конституции Грузии

01.04.2025 12:30





После 18 лет службы в Министерстве обороны Грузии Гванца Попхадзе сообщила, что была уволена. Причиной, по её словам, стало то же, что и у десятков других уволенных в последние месяцы госслужащих — открытая и безоговорочная поддержка Конституции страны.



— «Наступил и этот день: после 18 лет службы я вынуждена покинуть Министерство обороны Грузии. Конечно, меня уволили, но я говорю «вынуждена», потому что в целом это был мой выбор — я сама дала повод, когда заявила о безусловной поддержке Конституции своей страны. В такие злые времена защита Конституции считается преступлением», — написала она в Facebook.



Гванца подчёркивает, что никогда не клялась служить ни одной партии, ни одному человеку. По её словам, работать в Минобороны — было её осознанным выбором, обусловленным наследием отца — воина и патриота, передавшего ей любовь к родине и стремление служить стране.



— «Служить родине, грузинской армии — это великая мотивация, опыт и чувство. Это либо есть в тебе, либо нет. Если нет — ты этого никогда не поймешь», — отмечает она.



За годы службы Гванца прошла путь от стажёра до специалиста, отвечающего за качество строительства грузинской армии и развития оборонного сектора в соответствии с евроатлантическими стандартами. Она благодарит коллег и команду, с которыми прошла этот путь.



— «Если защита Конституции считается преступлением, а строительство грузинской армии больше не нужно — то какое место мне оставалось в Министерстве обороны?» — задаётся она вопросом.



В завершение Попхадзе заявляет, что вне зависимости от должности и места, она продолжит служить Грузии.



С конца декабря 2024 года в Грузии было уволено уже сотни государственных служащих. Этот процесс наблюдатели связывают с политическими событиями — в частности, с решением правящей партии «Грузинская мечта» приостановить курс на евроинтеграцию. В ответ множество госслужащих выступили с публичной поддержкой 78-й статьи Конституции, закрепляющей стремление к членству в ЕС и НАТО.



Увольнения упростили срочно принятые 29 декабря законодательные поправки, инициированные Михаилом Кавелашвили — он подписал их в день инаугурации, вместе с 27 другими законопроектами.





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