

Клиника «Вивамеди» нарушила закон о персональных данных и отделалась лишь предупреждением

01.04.2025 13:37





Служба по защите персональных данных признала клинику «Вивамеди» нарушившей законодательство. Информация об этом стала известна из заявления одного из лидеров движения «Сильная Грузия» Алеко Элисашвили.



Решение было принято на основании жалобы, которую политик направил в ведомство после того, как директор клиники Нино Надирадзе опубликовала на своей личной странице в Facebook его рентгеновский снимок.



Клиника отделалась предупреждением — формой наказания, предусмотренной за нарушение подпункта «б» пункта 1 статьи 68 закона Грузии «О персональных данных». Нарушение касалось обработки специальных категорий персональных данных без предусмотренного законом основания. Кроме того, Нино Надирадзе было предписано удалить снимок с её страницы, однако по состоянию на 11:45 публикация всё ещё была доступна.



— «Служба по защите персональных данных признала клинику »Вивамеди» [Vivamedi clinic] виновной в разглашении моей личной информации. А ведь вы помните, как госпожа Надирадзе уверяла, что не нарушает никакой этики, и при этом выложила в Facebook мой рентген — личные данные пациента.



Это какая-то странная клиника, где не только ставят неправильные диагнозы, но и неизвестно, куда утекает ваша персональная информация. Лучше обходите её стороной и не доверяйте этим нарушителям своё здоровье», — написал Элисашвили, опубликовав также резолютивную часть решения ведомства.



Нино Надирадзе разместила медицинские данные Элисашвили 10 января 2024 года. До этого сам Элисашвили написал на своей странице, что врачи «Вивамеди» поставили ему неправильный диагноз.



— «Похоже, что в »Вивамеди» диагнозы задержанным и избитым на акциях людям выдают в зависимости от того, кто им сверху позвонит. Меня при задержании избили, сделали рентген и заявили, что всего лишь ушиб. А боль усиливалась, и на КТ выяснилось — перелом ребра. Страшно представить, что они пишут в диагнозах при более серьёзных травмах. Бьёте, арестовываете — хоть диагноз ставьте честный, может, от этого зависит жизнь человека», — писал политик.



В ответ на это Нино Надирадзе выложила рентгеновский снимок и сопроводила его заявлением: «Никакой тяжёлой травмы не было, подчёркиваю — острой. Дежурному врачу даже не разрешили ввести обезболивающее. Даже непрофессионал это поймёт».



Алеко Элисашвили был доставлен в «Вивамеди» 5 декабря — на следующий день после задержания. Он утверждает, что подвергся избиению со стороны полиции. Ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Грузии — «преследование с применением насилия или угрозой насилия».



Элисашвили инкриминируется нападение на председателя Национального конгресса азербайджанцев Грузии Али Бабаева — также члена правящей партии «Грузинская мечта». Политик заявляет, что не виновен, а Бабаев устроил ему провокацию.



16 декабря Элисашвили был освобождён под залог. Дело всё ещё рассматривается Тбилисским городским судом.





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