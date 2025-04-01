

Грузия получила шесть олимпийских лицензий по итогам ЧМ по фигурному катанию

01.04.2025 14:07





В Бостоне (США) завершился чемпионат мира по фигурному катанию 2025 года. Грузинские фигуристы вошли в десятку лучших в трех категориях, завоевав тем самым шесть лицензий для зимних Олимпийских игр, которые состоятся в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) с 6 по 22 февраля 2026 года.



Анастасия Метелкина и Лука Берулава заняли четвертое место в соревнованиях спортивных пар, Ника Эгадзе — 9-е место в мужском одиночном катании, а Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали десятыми в спортивных танцах.





Таким образом, Грузии в этих категориях достались по две олимпийские лицензии.



Как ранее писало «Эхо Кавказа», чемпионка Европы 2023 года, представляющая Грузию, Анастасия Губанова допустила серьезные ошибки в короткой программе на ЧМ. Поэтому для участия в зимних Олимпийских играх ей предстоит бороться за олимпийскую путевку на дополнительном квалификационном турнире, который состоится в сентябре в столице Китая — Пекине.





По итогам ЧМ Грузия впервые получила право выступить на командном чемпионате мира по фигурному катанию (World Team Trophy), который пройдет в Токио с 17 по 20 апреля.



По информации грузинской федерации фигурного катания, у страны высокие шансы на участие и в командном турнире зимней Олимпиады 2026 года среди десяти лучших сборных мира. Впервые Грузия приняла участие в командном турнире Олимпиады в Пекине.





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