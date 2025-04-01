

Россияне Анастасия Зиновкина и Артём Грибуль остаются под стражей

01.04.2025 19:30





Россияне Анастасия Зиновкина и Артём Грибуль остаются под стражей — Тбилисский городской суд оставил меру пресечения без изменений.



Сегодня впервые с декабря их посадили вместе на одной скамье подсудимых, между ними сидел конвой, но и этого ранее не происходило.



На сегодняшнем заседании обвинение пригласило на допрос судебных химиков экспертов, они рассказывали о наркотиках.



Адвокаты вновь ходатайствовали об освобождении обвиняемых под залог.



Анастасия Зиновкина во время пересмотра меры пресечения заявилап:



«У нас уже изъяты как заграничные паспорта, так и паспорта граждан Российской Федерации, с которыми можно пересекать границу. Изменение меры пресечения позволит, в первую очередь, прекратить психологическое давление на нас, что сделает рассмотрение дела более объективным. У нас будет возможность получать медицинскую помощь, а также выражать свои обоснованные замечания, не рискуя при этом приостановкой судебного процесса. Это поможет завершить разбирательство быстрее».



Анастасия Зиновкина и Артём Грибуль были задержаны в период протестных акций в Тбилиси по уголовному делу.

Прокуратура обвиняет их в хранении 16 граммов наркотического вещества альфа-PVP. Подсудимые не признают вину и заявляют, что полиция подбросила им наркотики — по их мнению, это наказание за участие в протестах в Тбилиси.



Зиновкина также заявила о сексуальных домогательствах и угрозах сексуального характера со стороны полицейских во время задержания.

Также на предыдущем судебном процессе она заявила о том, что имели место также угрозы со стороны переводчицы, которая присутствовала во время задержания.





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