

Тбилиси примет чемпионат Европы по баскетболу среди юношей до 16 лет

02.04.2025 15:35





ФИБА официально объявила, что в 2025 году в Тбилиси пройдет чемпионат Европы среди юношей до 16 лет.



Континентальный чемпионат стартует 8 августа и завершится 16 августа. Турнир должен был пройти в Стамбуле, Турция, но ФИБА изменила город проведения.



Чемпионат Европы среди юношей до 16 лет определит команды, которые примут участие в чемпионате мира 2026 года. Путевку на турнир получат пять команд, показавших лучшие результаты на Евробаскете, и страна-хозяйка — Турция.







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