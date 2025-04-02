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Тбилиси примет чемпионат Европы по баскетболу среди юношей до 16 лет
02.04.2025 15:35
ФИБА официально объявила, что в 2025 году в Тбилиси пройдет чемпионат Европы среди юношей до 16 лет.
Континентальный чемпионат стартует 8 августа и завершится 16 августа. Турнир должен был пройти в Стамбуле, Турция, но ФИБА изменила город проведения.
Чемпионат Европы среди юношей до 16 лет определит команды, которые примут участие в чемпионате мира 2026 года. Путевку на турнир получат пять команд, показавших лучшие результаты на Евробаскете, и страна-хозяйка — Турция.
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