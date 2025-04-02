

13-летний парижский футболист мечтает встретиться с Кварацхелия и играть за сборную Грузии

02.04.2025 16:17









Дебют Хвичи в «ПСЖ»



Дебют Хвичи в составе «ПСЖ» состоялся 25 января на стадионе «Parc des Princes» ( «Парк де Пренс») домашнем матче чемпионата Франции против «Реймса». До этого он успел провести всего несколько тренировок за новый клуб, этого, конечно,недостаточно для того, чтобы вжиться в игру новой команды , но класс Хвичи и его партнеров по «ПСЖ» давал основания для того, чтобы показать красивую игру. Несмотря на то, что «ПСЖ» сыграл вничью 1:1 в том матче, многочисленные поклонники команды в целом были довольно игрой Хвичи. До матча состоялась церемония представления Кварацхелия, зрители овациями встретили его, среди зрителей были и десятки уроженцев Грузии, проживающих в Париже, а также несколько грузинских журналистов, которые добрались из Тбилиси до Парижа для того, чтобы наблюдать за первым его матчем в «ПСЖ».



А 7 февраля в домашнем матче чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Монако» на том же стадионе «Парк де Пренс» Хвича забил свой первый гол за новую команду. Игра завершилась победой «ПСЖ»-4:1. В следующих матчах за «ПСЖ» в чемпионате Франции и Лиге Чемпионов Хвича показал яркую, техничную игру и заслужил высокие отзывы специалистов.



Семья Утургаули и Кварацхелия



Появление Хвичи в «ПСЖ» особенно ждал 13-летний гражданин Франции и Грузии Николоз Утургаули -футболист парижского клуба «Villejuif». 13 лет ему исполнилось 25 января 2025 года –это тот день, когда Хвича сыграл первый матч за «ПСЖ». Николоз родился и вырос в Париже в семье грузинских эмигрантов, с 6-летнего возраста он играет в футбол в детских клубах столицы Франции, в том числе один сезон и за академию «ПСЖ».



Отец Николоза Давид Утургаули и мать мальчика Саломе Копадзе максимально содействуют увлечению сына футбола и создают ему все условия для того, чтобы он успешно играл в футбол и учился в школе. Проживающий в Париже Давид Утургаули в беседе с автором этих строк сказал:» Мой отец, Николоз Утургаули ( 1938-2007) в молодости, в конце 1950-начале 1960 –х годов был футболистом, в молодости играл в армейских командах СССР , но затем надо было выбирать –учеба или футбол, в силу обстоятельств он выбрал учебу, но любовь к футболу осталась в семье и передалась мне. Кстати, мой отец с семьей, в их числе и я, в 1983-1985 годах жили в Гульрипшском районе.... Я в детстве и юности также играл в футбол, но профессиональным футболистом не стал.Думаю, что мой сын Николоз имеет возможности стать хорошим футболистом».



Давид отметил, что его сын « с радостью встретил сообщение о том, что Хвича перешел в «ПСЖ». «Николоз мечтает встретиться с Хвичей либо после его тренировки в «ПСЖ» либо после какого-то матча «ПСЖ», мечтает пожать ему руку, думаю, что рано или поздно это станет возможным, ведь Хвича любит общаться с юными футболистами, особенно с соотечественниками»,- сказал Давид .



Обращение Николоза к Хвиче



За сутки до матча «ПСЖ»-«Реймс»- Николоз Утургаули на грузинском языке обратился к Хвиче Кварацхелия, поздравил его с переходом в «ПСЖ» и пожелал ему успехов в составе самой титулованной команды Франции. В видеобращении, записанном в Париже на стадионе » Stade Gabriel Thibault” после тренировки в составе “Villejuif”, Николоз отмечает:»Хвича, я очень рад тому, что ты перешел в «ПСЖ». Я желаю, чтобы в составе «ПСЖ» ты забил много голов и сделал много асистов, хочу, чтобы ты своей яркой и красивой игрой привел в восторг поклонников футбола. Я мечтаю встретиться с тобой, пожать руку и сфотографироваться на память».



Это видеобращение Николоза с согласия его родителей автор этих строк опубликовал в социальных сетях, сопроводив соответствующим текстом. За несколько недель это видеообращение 13-летнего футболиста к Хвиче посмотрели на разных платформах более 700 тысяч человек- жителей Грузии, Франции, Италии и других стран.



Это видеобращение Николоза Хвиче автор этих строк отправил журналисту Диме Оболадзе-ведущему еженедельной спортивной телепередачи «Спорти Имедзе» , которую он ведет по воскресеньям в ТВ «Имеди». 26 января в прямом эфире вышеназванной спортивной передачи Дима рассказал телезрителям о Николозе, лично поздравил его с днем рождения, пожелал ему успехов и показал минутное видеобращение юного футболиста. После показа видеообращения юного футболиста Д.Оболадзе сказал: «Хвича красивым голевым пасом в матче с «Реймсом» обрадовал Николоза. Думаю, что до Хвичи обязательно дойдет информация о видеобращении Николоза, надеюсь, что наступит день, когда он встретится с юным грузинским футболистом парижского клуба, пожмет ему руку и подарит ему майку».



Вышеназванную спортивную телепередачу в прямом эфире или в записи смотрят сотни тысяч жителей Грузии, в том числе игроки и тренеры национальной, молодежной и юношеских сборных нашей страны , а также играющие в зарубежных клубах футболисты национальной сборной Грузии, в их числе и Х. Кварацхелия.



В ожидании долгожданной встречи



Пока не известно, когда состоится личное общение (встреча) Хвичи и Николоза. Ведь у футболистов «ПСЖ» очень плотный график тренировок и встреч в чемпионате Франции и Лиге Чемпионов Европы, к тому же, для Кварацхелия очень важен процесс вживания в новую команду, поэтому в первые месяцы нахождения в «ПСЖ» у него очень мало свободного времени. Несмотря на все эти факторы надеемся на то, что скоро обязательно наступит день встречи и общения проживающего в Париже юного грузинского футболиста с звездой грузинского и европейского футбола.

В заключение хотел бы отметить, что 13-летний Николоз Утургаули мечтает играть за сборную Грузии-сперва за юношескую, затем за молодежную и национальную команду нашей страны. Он понимает, что для достижения этой цели необходимо очень много трудиться, тренироваться, соблюдать спортивный режим и все время совершенствовать свое мастерство. А сейчас он живет в ожидании встречи с Х. Кварацхелия, в ожидании новых успехов Хвичи в составе «ПСЖ» и сборной Грузии.







Материал подготовил Тенгиз Пачкория





Фото: Н. Утургаули,Париж (архив семьи Утургаули).





Футболист национальной сборной Грузии Хвича Кварацхелия в последние годы завоевал симпатии десятков миллионов жителей разных стран. Своей техничной и ювелирной игрой, природным артистизмом и искренностью на поле и в жизни Хвича ( 12 февраля 2025 года ему исполнилось 24 года) создает для десятков миллионов людей атмосферу настоящего праздника. Именно этого от него ждут во многих странах, в том числе и во Франции: 19 января 2025 года было офицально объявлено о том, что Хвича перешел из «Наполи» в «Пари Сен- Жермен»(ПСЖ)-самый титулованный клуб Франции. Хвича заключил контракт с «ПСЖ» до 2029 года. За эту французскую команду недавно играли звезды мирового футбола Неймар(2017-2023), Месси (2021-2023) и Мбаппе (2018-2024).Дебют Хвичи в составе «ПСЖ» состоялся 25 января на стадионе «Parc des Princes» ( «Парк де Пренс») домашнем матче чемпионата Франции против «Реймса». До этого он успел провести всего несколько тренировок за новый клуб, этого, конечно,недостаточно для того, чтобы вжиться в игру новой команды , но класс Хвичи и его партнеров по «ПСЖ» давал основания для того, чтобы показать красивую игру. Несмотря на то, что «ПСЖ» сыграл вничью 1:1 в том матче, многочисленные поклонники команды в целом были довольно игрой Хвичи. До матча состоялась церемония представления Кварацхелия, зрители овациями встретили его, среди зрителей были и десятки уроженцев Грузии, проживающих в Париже, а также несколько грузинских журналистов, которые добрались из Тбилиси до Парижа для того, чтобы наблюдать за первым его матчем в «ПСЖ».А 7 февраля в домашнем матче чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Монако» на том же стадионе «Парк де Пренс» Хвича забил свой первый гол за новую команду. Игра завершилась победой «ПСЖ»-4:1. В следующих матчах за «ПСЖ» в чемпионате Франции и Лиге Чемпионов Хвича показал яркую, техничную игру и заслужил высокие отзывы специалистов.Появление Хвичи в «ПСЖ» особенно ждал 13-летний гражданин Франции и Грузии Николоз Утургаули -футболист парижского клуба «Villejuif». 13 лет ему исполнилось 25 января 2025 года –это тот день, когда Хвича сыграл первый матч за «ПСЖ». Николоз родился и вырос в Париже в семье грузинских эмигрантов, с 6-летнего возраста он играет в футбол в детских клубах столицы Франции, в том числе один сезон и за академию «ПСЖ».Отец Николоза Давид Утургаули и мать мальчика Саломе Копадзе максимально содействуют увлечению сына футбола и создают ему все условия для того, чтобы он успешно играл в футбол и учился в школе. Проживающий в Париже Давид Утургаули в беседе с автором этих строк сказал:» Мой отец, Николоз Утургаули ( 1938-2007) в молодости, в конце 1950-начале 1960 –х годов был футболистом, в молодости играл в армейских командах СССР , но затем надо было выбирать –учеба или футбол, в силу обстоятельств он выбрал учебу, но любовь к футболу осталась в семье и передалась мне. Кстати, мой отец с семьей, в их числе и я, в 1983-1985 годах жили в Гульрипшском районе.... Я в детстве и юности также играл в футбол, но профессиональным футболистом не стал.Думаю, что мой сын Николоз имеет возможности стать хорошим футболистом».Давид отметил, что его сын « с радостью встретил сообщение о том, что Хвича перешел в «ПСЖ». «Николоз мечтает встретиться с Хвичей либо после его тренировки в «ПСЖ» либо после какого-то матча «ПСЖ», мечтает пожать ему руку, думаю, что рано или поздно это станет возможным, ведь Хвича любит общаться с юными футболистами, особенно с соотечественниками»,- сказал Давид .За сутки до матча «ПСЖ»-«Реймс»- Николоз Утургаули на грузинском языке обратился к Хвиче Кварацхелия, поздравил его с переходом в «ПСЖ» и пожелал ему успехов в составе самой титулованной команды Франции. В видеобращении, записанном в Париже на стадионе » Stade Gabriel Thibault” после тренировки в составе “Villejuif”, Николоз отмечает:»Хвича, я очень рад тому, что ты перешел в «ПСЖ». Я желаю, чтобы в составе «ПСЖ» ты забил много голов и сделал много асистов, хочу, чтобы ты своей яркой и красивой игрой привел в восторг поклонников футбола. Я мечтаю встретиться с тобой, пожать руку и сфотографироваться на память».Это видеобращение Николоза с согласия его родителей автор этих строк опубликовал в социальных сетях, сопроводив соответствующим текстом. За несколько недель это видеообращение 13-летнего футболиста к Хвиче посмотрели на разных платформах более 700 тысяч человек- жителей Грузии, Франции, Италии и других стран.Это видеобращение Николоза Хвиче автор этих строк отправил журналисту Диме Оболадзе-ведущему еженедельной спортивной телепередачи «Спорти Имедзе» , которую он ведет по воскресеньям в ТВ «Имеди». 26 января в прямом эфире вышеназванной спортивной передачи Дима рассказал телезрителям о Николозе, лично поздравил его с днем рождения, пожелал ему успехов и показал минутное видеобращение юного футболиста. После показа видеообращения юного футболиста Д.Оболадзе сказал: «Хвича красивым голевым пасом в матче с «Реймсом» обрадовал Николоза. Думаю, что до Хвичи обязательно дойдет информация о видеобращении Николоза, надеюсь, что наступит день, когда он встретится с юным грузинским футболистом парижского клуба, пожмет ему руку и подарит ему майку».Вышеназванную спортивную телепередачу в прямом эфире или в записи смотрят сотни тысяч жителей Грузии, в том числе игроки и тренеры национальной, молодежной и юношеских сборных нашей страны , а также играющие в зарубежных клубах футболисты национальной сборной Грузии, в их числе и Х. Кварацхелия.Пока не известно, когда состоится личное общение (встреча) Хвичи и Николоза. Ведь у футболистов «ПСЖ» очень плотный график тренировок и встреч в чемпионате Франции и Лиге Чемпионов Европы, к тому же, для Кварацхелия очень важен процесс вживания в новую команду, поэтому в первые месяцы нахождения в «ПСЖ» у него очень мало свободного времени. Несмотря на все эти факторы надеемся на то, что скоро обязательно наступит день встречи и общения проживающего в Париже юного грузинского футболиста с звездой грузинского и европейского футбола.В заключение хотел бы отметить, что 13-летний Николоз Утургаули мечтает играть за сборную Грузии-сперва за юношескую, затем за молодежную и национальную команду нашей страны. Он понимает, что для достижения этой цели необходимо очень много трудиться, тренироваться, соблюдать спортивный режим и все время совершенствовать свое мастерство. А сейчас он живет в ожидании встречи с Х. Кварацхелия, в ожидании новых успехов Хвичи в составе «ПСЖ» и сборной Грузии.Материал подготовил Тенгиз ПачкорияФото: Н. Утургаули,Париж (архив семьи Утургаули).





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