

Cемьи политических заключенных создают общественное движение

02.04.2025 22:06





С целью освобождения узников режима семьи политических заключенных создают общественное движение – родственники молодых людей, заключенных в четырех стенах, официально объявили на проспекте Руставели о начале движения сопротивления.



По их словам, цель нового общественного движения – предпринять необходимые шаги для немедленного освобождения узников режима.



8 апреля они соберутся у Парламента, чтобы начать круглосуточную акцию протеста и провести ночь на Руставели.



"Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей борьбе, чтобы вместе защитить будущее нашей страны. Мы собираемся 8 апреля у мемориала и проведем ночь вместе», – заявили родственники узников совести.



"Наши дети, сестры и друзья – узники совести. Они были арестованы только за то, что мирно протестовали против незаконных действий властей, фальсификации выборов, попрания демократических принципов и отказа от прозападного курса страны. Их задержание – это часть политических репрессий, цель которых – запугивание общества и подавление свободного голоса.



Мы, родители и родственники узников совести, создаем общественное движение за их освобождение и заявляем следующее:



Мы хотим начать с того, что августовскую войну 2008 года начала Россия, Абхазия и Самачабло – это Грузия. Благодарим всех солдат, генералов и вооруженные силы Грузии за их вклад в защиту нашей страны и ее дух. Мы склоняем головы перед вашей самоотверженностью и борьбой.



Соответственно, мы не позволим никому поставить под сомнение ваш дух и патриотизм", – заявили родственники узников совести.





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