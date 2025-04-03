

Малолетний ребенок погиб в Грузии во время международной педагогической конференции

03.04.2025 13:38





Малолетний ребенок погиб на территории образовательного центра «Мзианети» в Кахетии во время проведения конференции по педагогике. Об этом говорится в заявлении Академии имени Шалвы Амонашвили.



Случай произошел в минувшие выходные. Сообщается, что одна из участниц конференции «приехала из-за границы с маленьким ребенком, несмотря на предупреждения центра».



«Родитель знал, что организация не может взять на себя ответственность за ребенка. Из-за родительской халатности во время проведения конференции ребенок остался без присмотра и упал в водоем на территории центра. Персонал центра сделал все возможное, чтобы спасти его, но, к сожалению, ребенок умер», — сказано в заявлении.



Шалва Амонашвили – основатель гуманистической педагогики в Грузии. Его академия обучает педагогов, фокусируясь на развитие творческого потенциала детей и создание благоприятной образовательной среды.



В академии говорят, что они не участвовали в организации конференции, однако несколько их сотрудников участвовали в мероприятии.



В МВД Грузии подтвердили факт смерти ребенка. В связи с произошедшим следствие начали статье 115 УК (доведения до самоубийства). Согласно установленой практике, именно по ней квалифицируют факты ненасильственной смерти, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





