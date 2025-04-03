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Малолетний ребенок погиб в Грузии во время международной педагогической конференции
03.04.2025 13:38
Малолетний ребенок погиб на территории образовательного центра «Мзианети» в Кахетии во время проведения конференции по педагогике. Об этом говорится в заявлении Академии имени Шалвы Амонашвили.
Случай произошел в минувшие выходные. Сообщается, что одна из участниц конференции «приехала из-за границы с маленьким ребенком, несмотря на предупреждения центра».
«Родитель знал, что организация не может взять на себя ответственность за ребенка. Из-за родительской халатности во время проведения конференции ребенок остался без присмотра и упал в водоем на территории центра. Персонал центра сделал все возможное, чтобы спасти его, но, к сожалению, ребенок умер», — сказано в заявлении.
Шалва Амонашвили – основатель гуманистической педагогики в Грузии. Его академия обучает педагогов, фокусируясь на развитие творческого потенциала детей и создание благоприятной образовательной среды.
В академии говорят, что они не участвовали в организации конференции, однако несколько их сотрудников участвовали в мероприятии.
В МВД Грузии подтвердили факт смерти ребенка. В связи с произошедшим следствие начали статье 115 УК (доведения до самоубийства). Согласно установленой практике, именно по ней квалифицируют факты ненасильственной смерти, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
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