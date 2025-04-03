

Ассоциация аддиктологов Грузии критикует новую наркополитику правительства

03.04.2025 18:04





Ассоциация аддиктологов Грузии (SAA) критикует партию «Грузинская мечта» за объявленное ужесточение законодательства о наркотиках, заявляя, что даже ранее законодательство не было либеральным, а предлагаемая реформа является «разрушительной» и должна быть остановлена, сообщает RadioTavisupleba.



*Аддиктологи – это специалисты, которые изучают и лечат зависимости (аддикции). Они работают с людьми, страдающими от наркозависимости, алкоголизма, игровой и других форм зависимости.



Ассоциация выражает обеспокоенность инициативой «Грузинской мечты», направленной на ужесточение наркополитики.



Авторы реформы объясняют ситуацию с наркотиками в стране «тяжёлыми последствиями либеральной наркополитики», однако Ассоциация утверждает, что:



«На самом деле наркополитика Грузии традиционно носила и продолжает носить карательный характер, унаследованный от советской системы».



По мнению организации, среди основных причин сложившейся ситуации:

• Недостаточное развитие лечения, реабилитации и профилактики;

• Отсутствие бесплатных услуг по психическому здоровью;

• Недоступность здорового образа жизни для большинства населения из-за бедности;

• Массовая трудовая эмиграция родителей, из-за чего дети растут в дисфункциональной семейной среде;

• Высокий уровень проблемного потребления алкоголя.



Подчёркивается, что все эти факторы являются рисками зависимости и употребления наркотиков, и что сложившаяся ситуация связана именно с ними, а не с «либеральной наркополитикой», которой, по их мнению, в Грузии никогда не существовало.



Отмечается, что предложенная реформа «не учитывает научные доказательства и не основывается на профессиональных знаниях».



«Исторический опыт многих стран показал, что репрессивная наркополитика неэффективна в снижении потребления наркотиков. Несмотря на суровые наказания и карательные меры, в мире нет ни одной страны, где такой подход привёл бы к значительному сокращению числа потребителей», — отмечает Ассоциация.



Репрессивная наркополитика вынуждает потребителей переходить в подполье, где они лишены доступа к медицинским услугам и безопасной среде.



Особую обеспокоенность вызывает усиление уличного наркотестирования, которое, по мнению Ассоциации, может привести к грубым нарушениям прав человека не только в отношении наркопотребителей, но и всего общества в целом.



SAA также заявляет, что предлагаемые изменения противоречат официально принятым Грузией национальным стратегиям по профилактике наркозависимости на 2021–2026 годы и по наркополитике на 2023–2030 годы, которые ориентированы на заботу, права человека и научно обоснованный подход.



Партия «Грузинская мечта», которая ранее заявляла о смягчении жёсткой наркополитики времён «ЕНД», теперь объявила о начале «антинаркотической реформы», предусматривающей беспрецедентное ужесточение наказаний за преступления, связанные с наркотиками, а также возможность принудительного лечения в качестве меры наказания за наркопреступления.





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