

Депутат Лаша Талахадзе возглавил Федерацию тяжелой атлетики Грузии

03.04.2025 18:44





Трехкратный олимпийский чемпион, депутат парламента от правящей «Грузинской мечты» Лаша Талахадзе стал президентом Федерации тяжелой атлетики Грузии. Об этом сообщили в федерации.



Талахадзе был единственным кандидатом на пост. Его избрали сроком на 4 года голосами 55 делегатов.



Предшественник Талахадзе, Каха Кахиашвили несколько месяцев не дослужил до окончания срока. СМИ пишут, что он сам обратился в правление федерации с просьбой о проведении досрочных выборов. Теперь Кахиашвили будет вице-президентом федерации вместе с Ираклием Турманидзе и Нодаром Сирбилашвили.



Генеральным секретарем останется Русудан Мурадашвили.



Лаша Талахадзе — легенда грузинской тяжелой атлетики, многократный рекордсмен мира. Завоевав свое третье олимпийское золото на Играх в Париже, он ушел из большого спорта и занялся политикой. Перед парламентскими выборами осенью 2024 года 31-летний тяжелоатлет попал в первую десятку списка «Грузинской мечты», которая на тот момент переживала падение популярности.





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