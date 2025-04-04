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Выявленное в образцах молока «Соплис нобати» количество афлатоксинов не может вызвать острое отравление - Имнадзе
04.04.2025 10:27
То количество афлатоксинов, которое было выявлено в образцах молока «Соплис нобати», не может вызвать острое отравление, - указанное заявление в своем комментарии по выявлению афлатоксинов в образцах молока «Соплис нобати» сделал руководитель Национального центра контроля за заболеваниями и общественного здоровья Паата Имнадзе.
По его словам, для того, чтобы вызвать заболевания печени или другие тяжелые заболевания, прием афлатоксинов должен продолжаться длительное время и в больших дозах.
Он также отметил, что в разных странах разные нормативы афлатоксинов. Грузия же руководствуется европейскими нормативами, которые в 10 раз строже американских.
«То количество афлатоксинов, которое было выявлено в образцах молока «Соплис нобати», не может вызвать острое отравление. Для того, чтобы вызвать заболевания печени или другие тяжелые заболевания, прием афлатоксинов должен продолжаться длительное время и в больших дозах. По выявленному же количеству, которое меньше допустимого во многих странах мира, этой опасности нет», - заявил на встрече в министерстве здравоохранения Грузии Паата Имнадзе.
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