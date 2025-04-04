Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Выявленное в образцах молока «Соплис нобати» количество афлатоксинов не может вызвать острое отравление - Имнадзе


04.04.2025   10:27


То количество афлатоксинов, которое было выявлено в образцах молока «Соплис нобати», не может вызвать острое отравление, - указанное заявление в своем комментарии по выявлению афлатоксинов в образцах молока «Соплис нобати» сделал руководитель Национального центра контроля за заболеваниями и общественного здоровья Паата Имнадзе.

По его словам, для того, чтобы вызвать заболевания печени или другие тяжелые заболевания, прием афлатоксинов должен продолжаться длительное время и в больших дозах.

Он также отметил, что в разных странах разные нормативы афлатоксинов. Грузия же руководствуется европейскими нормативами, которые в 10 раз строже американских.

«То количество афлатоксинов, которое было выявлено в образцах молока «Соплис нобати», не может вызвать острое отравление. Для того, чтобы вызвать заболевания печени или другие тяжелые заболевания, прием афлатоксинов должен продолжаться длительное время и в больших дозах. По выявленному же количеству, которое меньше допустимого во многих странах мира, этой опасности нет», - заявил на встрече в министерстве здравоохранения Грузии Паата Имнадзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна