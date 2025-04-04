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В Тбилиси пройдет марш солидарности с медиа


04.04.2025   13:01


На 8 апреля в Тбилиси запланирован марш в поддержку медиа. Организаторами мероприятия выступают грузинские онлайн-СМИ — Netgazeti, Publika, Tabula, On.ge, Aprili, Mtis Ambebi и Formula.

«В последнее время атака беспрецедентного масштаба поставила медиа-организации под угрозу исчезновения. Ограничивающие [права] законы, политзаключенные журналисты, цензура, угрозы и преследование стали ежедневными вещами для грузинских медиа.

Наши единство и солидарность — главное оружие против тех, кто хочет, чтобы мы замолчали», — сказано в анонсе.

Участники акции планируют собраться в 20:00 у Филармонии и пройтись до Руставели.


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