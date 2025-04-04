

Клиника Kinderly закрыла филиалы в Тбилиси и бросила суррогатных матерей на произвол судьбы

04.04.2025 13:04





Грузинская клиника репродуктивной медицины Kinderly, специализирующаяся на суррогатном материнстве и имеющая головной офис в Украине, закрыла свои филиалы в Тбилиси в конце марта и поселила в хостеле 15 суррогатных матерей вместе с их детьми.



Компания была основана в Украине в 2018 году. В 2022 году, после начала полномасштабной войны, развязанной Россией, она открыла филиалы в Грузии и Армении.



Уже в феврале суррогатных матерей оставили без средств на еду, без отопления и горячей воды. Затем им перестали оплачивать аренду жилья, фактически оставив на улице. Согласно контракту, им должны были выплачивать по $400 ежемесячно на расходы.



По имеющимся данным, в общей сложности пострадали до 150 женщин — среди них есть как беременные, так и уже родившие, а также те, кто находился на этапе подготовки к программе суррогатного материнства.



Суррогатным матерям не выплачивали гонорары в течение нескольких месяцев. Несмотря на то, что большинство женщин родили несколько месяцев назад, они так и не получили предусмотренные контрактом суммы от $16 000 до $22 000.



В марте суррогатных матерей начали выселять из арендованных квартир из-за неоплаченной аренды. Некоторых из них переселили в хостел с клопами.



Некоторых беременных связали с биологическими родителями их будущих детей, и те оказали им финансовую помощь. Однако часть родивших женщин осталась без обещанных гонораров.



Суррогатные матери неоднократно обращались в полицию и прокуратуру в феврале и марте, подавая заявления в разные отделения. Однако на тот момент все ограничивалось лишь допросами.



3 апреля Radio Tavisupleba сообщило, что Министерство внутренних дел Грузии начало расследование дела о суррогатных матерях, которых насильно поселили в закрытом хостеле.



По имеющейся информации, некоторым женщинам также оказывали некачественную медицинскую помощь. В ряде случаев кесарево сечение проводили под приезд биологических родителей. Как рассказала бывшая сотрудница компании, чаще всего за детьми приезжали мужчины.



У многих женщин после операции возникали осложнения, при этом они проживали в неотапливаемых квартирах. Одна из них, по словам источника, перенесла удаление матки из-за нагноения шва после кесарева сечения.



Суррогатные матери прибыли в Грузию из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Украины и России, среди них есть и грузинки, сообщает Radio Tavisupleba.



Компания Kinderly Georgia была основана в Грузии в 2022 году. Ее владельцы — граждане Украины и Армении Руслан Тимошенко и Армен Меликян.



По имеющейся информации, суррогатные матери, работающие в Kinderly, в основном рожают биологических детей граждан Китая. 26 февраля они обратились за помощью в посольство Китая в Грузии.



Несмотря на объявленные в 2023 году законодательные изменения, которые должны были запретить экстракорпоральное оплодотворение, включая услуги суррогатного материнства и донорства, для иностранных граждан в Грузии с 2024 года, соответствующий законопроект был отозван из lll чтения в парламенте.



Ранее специалисты в этой области раскритиковали инициативу правительства, заявив, что она несет угрозу не только существованию самой отрасли вспомогательной репродукции, но и экономическому развитию страны, сообщает Radio Tavisupleba.



Суррогатное материнство разрешено лишь в нескольких странах: Австралии, Грузии, Канаде, Украине, Великобритании, Лаосе, Колумбии, некоторых штатах США и Индии.



Большинство суррогатных матерей — это женщины из социально уязвимых и крайне бедных слоев населения.





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