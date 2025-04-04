

На «Динамо Арена» в Тбилиси состоится концерт Джастина Тимберлейка

04.04.2025 13:49





В Грузии состоится концерт мировой суперзвезды Джастина Тимберлейка. Указанную информацию распространят Black Sea Arena.



По словам организаторов, перед своими слушателями певец предстанет 23 июля на стадионе «Динамо Арена».



Продажа билетов начнется 8 апреля, с 12:00 по местному времени, на веб-странице: TKT.ge/JustinTimberlake, а для обладателей Starring Card с 7 апреля, с 12:00 по местному времени.



«В рамках Starring Georgia грузинский слушатель уже избалован гастролями звезд мирового уровня, однако Джастин Тимберлейк – это совсем другая страница истории поп-музыки, и он обязательно должен был стать частью нашего проекта», - говорится в информации.



Джастин Тимберлейк является американским поп- и ритм-энд-блюз-исполнителем, автором текстов песен, музыкальным продюсером и актером. Он является обладателем 10 наград «Грэмми», а также номинантом на премию «Оскар».





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