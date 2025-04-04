

Автором инициативы о запрете ЛГБТ-символики стала организация участницы «Мхедриони»

04.04.2025 19:02





Автором законодательной инициативы о запрете в Грузии символики и маршей ЛГБТ стала общественная организация Дареджан (Додо) Гугешашвили – бывшей участницы военной группировки «Мхедриони». Об этом пишет грузинская служба Радио Свобода, журналисты которой изучили документы на сайте парламента Грузии.



Организация Гугешашвили называется «Защити свою часть родины» Она функционирует в Грузии с 2017 года в статусе неправительственной организации.



Перед тем, как представить инициативу законодательному органу, на странице НПО в Facebook появилось обращение к спикеру Шалве Папуашвили.



«Просим срочно принять закон против ЛГБТ, о запрете т.н. маршей, то есть мерзости Содома и Гоморры», — говорится в публикации.



«Мхедриони» — военная группировка, наследие которой крайне противоречиво. Она возникла в Грузии в 90-е годы прошлого века, в период гражданской войны. Действуя как вооруженная сила, поддерживавшая интересы определенных политических групп, она была связана с многочисленными актами насилия, преступлениями и нарушениями прав человека. «Мхедриони» также принимала участие в войне в Абхазии. Ее название до сих пор ассоциируется с одним из самых хаотичных периодов в современной истории Грузии.



Ранее сегодня Папуашвили сообщил, что предложение «о запрете ЛГБТ-маршей и соответствующих цветных предметов» в ближайшее время рассмотрит парламентский комитет по правам человека.



С недавнего времени в Грузии действует дискриминационный закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних». Неофициально его называют «законом о запрете ЛГБТ-пропаганды». Помимо смены пола и регистрации однополых браков, он запрещает собрания, которые могут истолковываться как ЛГБТ-пропаганда.



ЛГБТ-маршей в Грузии никогда не проводилось. Несколько раз ЛГБТ-активисты пытались провести в Тбилиси акции, приуроченные к борьбе с гомофобией и трансфобией. Участники этих митингов подвергались жестоким нападениям ультраправых движений.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





