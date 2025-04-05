

Матчи женской сборной Грузии в Лиге Наций

05.04.2025 18:18





Поклонникам футбола хорошо известно об ярком выступлении национальной мужской футбольной сборной Грузии на ЧЕ 2024 в Германии. Наша команда была дебютантом ЧЕ , показала красивую игру , сумела выйти из группы и в 1/8 финала проиграла Испании- будущему Чемпиону Европы.



Сегодня же наш рассказ о национальной женской футбольной сборной Грузии, которая 2024 году успешно выступила в матчах квалификационного этапа(кэ) ЧЕ 2025. Наши девушки дважды победили Кипр ( 2:0 в гостях и 1:0 дома), с Литвой дома вничью2:2 , в гостях наши выиграли 1:0, но дважды проиграли команде Беларуси.



Сборная Грузии заняла в группе второе место и впервые получила право играть в плей-оффе кэ ЧЕ. Хотя в октябре 2025 года наши девушки и в Тбилиси, и в Дублине а проиграли сильной команде Ирландии, но выход в плей-офф ЧЕ стал успехом сборной Грузии. Наши футболистки показали в матчах кэ красивую и самоотверженную игру, порадовав поклонников и удивив специалистов и фанов во многих странах . Автор этих строк присутствовал на всех домашних играх сборной Грузии и был свидетелем яркой игры наших девушек.



Матчи Лиги Наций 2025



В розыгрыше Лиги Наций 2025 женская сборная Грузии выступает во второй группе дивизиона С вместе со сборными Мальты, Кипра и Андорры. 21 февраля наша сборная дома со счетом 2:1 победила Андорру, а Мальта дома с таким же счетом проиграла Кипру. 25 февраля в г. Ларнака сборная Кипра со счетом 2:1 победила Грузию и стала лидером группы, а Мальта в гостях выиграла у Андорры -1:0. После двух туров Кипр набрал 6 очков ( мячи 4:2) и был на первом месте в группе , Грузия и Мальта имели по 3 очка, у нашей команды разница мячей 3:3, Мальта –2:2 и поэтому мы были на втором месте. Андорра после 2 туров не набрала очков. Из всех 6 групп С дивизиона в дивизион Б выйдут победители групп, а лучшие две команды из тех, кто в этих 6 группах С дивизиона займут вторые места, выйдут в плей-офф и получат возможность побороться за выход в дивизион Б:-они встретятся в командами, которые займут третьи места в четырех группах дивизиона Б.



4 апреля вечером сборная Грузии провела матч с Мальтой. Игра прошла в Тбилиси на стадионе имени легендарного футболиста Михаила Месхи (1937-1991), на «Месхи-2» в присутствии около трех тысяч зрителей. Неожиданно для многих первый тайм завершился победой гостей-3:0. Первые полчаса прошли в равной борьбе, у хозяев активными были капитан сборной,34-летняя Тата Матвеева ( уроженка Грузии, играла за клубы Грузии, Турции, Норвегии, Испании, за сборную нашей страны выступает с 2009 года), также Теона Бакрадзе и Натия Данелия. Но контратаки гостей оказались результативными, голы в ворота хозяев забили Мария Фарруджа (27, 44 мин.) и Хейли Бугея (30).



Во втором тайме Грузия показала бойцовский характер, наши футболистки провели множество острых атак и сражались до конца. На 59 –ой минуте Т. Бакрадзе, получив прекрасный пас от Т. Матвеевой, примерно с 10 метров мастерски пробила в ворота гостей. Наши девушки продолжали атаковать,на последней минуте встречи за снос Т.Бакрадзе был назначен пенальти в ворота гостей, Н.Данелия с пенальти забила второй гол. Со счетом 3:2 победила Мальта.



После матча главный тренер нашей команды Ирис Антман в интервью сайту Федерации футбола Грузи (ФГГ) сказала, что «в первом тайме футболистки сборной Мальты воспользовались ошибками сборной Грузии и забили три гола». «Во втором тайме наши девушки перехватили инициативу, показали свои возможности и забили два ответных гола »,- отметила она. Антман сказала, что футболистки и тренерский штаб «проанализируют ошибки, допущенные 4 апреля и в выездном матче с Мальтой с самого начала игры будут более мобилизованными».



В свою очередь Н. Данелия в интервью сайту ФФГвыразила «надежду на то, что в ответном матче с Мальтой сборная Грузии одержит победу».



Матч 4 апреля сборная Грузии провела в таком составе.Татия Габуния, Гванца Кадагишвили, Саломе Гасвиани, Мариам Каландадзе, Нино Чхартишвили (Софико Нарсия, 68), Натия Данелия , Нино Пасикашвили, Тата Матвеева , Нино Бухрикидзе (Майко Бебия, 46), Тинатин Амбалия( Ирина Хабурдзания, 54), Теона Бакрадзе.



Предстоящий 8 апреля матч ( игра пройдет в Та-Кали, на стадионе «Сентенари») будет не просто очень важным, но решающим для Грузии. В случае поражения наша команда фактически потеряет шансы не только на занятие первого места в группе, но и на второе место. После трех туров у Кипра 9 очков( 4 апреля киприотки дома сыграли вничью 2:2 с Андоррой), у Мальты -6 очков, у Грузии – 3 очка, у Андорры – 1 очко.



Два последних тура группового этапа пройдут 30 мая и 3 июня:сперва Грузия проведет выездной матч с Андоррой, а через 4 дня в Тбилиси –с Кипром.



Из истории женского футбола Грузии



Первые женские футбольные команды в Грузии появились в 1970-1980 годах, жфк «Иверия» (Тбилиси) в 1987 году заняла второе место на всесоюзном турнире на приз еженедельника "Собеседник" в Кишиневе, а в 1988 году»Иверия» стала победителем прошедшего в Подмосковье (Кашира) первого неофициального чемпионата СССР. Вратарь "Иверии" Ирина Мерабишвили в 1987-1988 гг дважды были признана лучшим вратарем СССР, в конце 1980 гг несколько наших футболисток –Ирма Кардава ( за прекрасную технику и внешний вид ее называли «Грузинской Марадоной»), Нана Гелбахиани, Эка Шешаберидзе, Ирина Мерабишвили- приглашались в разные сборные СССР, а ряд футболисток –Нана Шубитидзе,Зина Орджоникидзе, Инга Суламанидзе- запомнились яркой, результативной игрой, уверенно выступали Фати Кванталиани, Ирма Мерабишвили (сестра Ирины), Маквала Амзоева, Инга Юханова, Марина Мовсесян и др. В женском футболе в конце 1970-х –в 1980-х годах успешно работали тренеры Аврори Талахадзе, Нукри Чигогидзе, Рамаз Маглаперидзе и другие.В начале 1990-х годов женская сборная Грузии выступала в ряде международных турниров, а в конце 1990 годов -в отборочных матчах ЧЕ.



В начале 2000-х годов были трудности с развитием женского футбола, вызванные экономическими и другими сложностями, 12-13 лет назад интерес к женскому футболу вновь возрос , а с 2016 года стали проводиться полноценные чемпионаты Грузии. Активно работает в последние годы Федерация женского футбола Грузии , президентом которой является Нино Сордия-дочь бывшего футболиста кутаисского «Торпедо» и сухумского «Динамо», а затем начальника фк «Торпедо» Кутаиси Гарри Сордия (1937-2006).



Поддержка Федерации и приглашение Ирис Антман



Активную поддержку развитию женского футбола оказывает ФФГ (президент Леван Кобиашвили, первый вице-президент Каха Чумбуридзе, Генсек Давид Муджири и вице-президент Александр Иашвили). С марта 2023 года по сегодняшний день главным тренером национальной женской футбольной сборной Грузии является Ирис Антман -бывший вратарь (1997-2010) и экс-капитан женской сборной Израиля. Антман известна и как тренер -в течение 7 лет Ирис была руководителем девичьих возрастных команд в Израильской молодежной футбольной Академии, была главным тренером девичьих сборных Израиля (U-17 в 2015-2017 гг, U-19 в 2018-2019 гг ) , 5 лет (2010-2015) -ассистентом главного тренера женской национальной сборной Израиля.



Успех девичьих сборных и «Ланчхути»



В апреле 2024 года девичья (U-16 ) футбольная сборная Грузии стала победителем прошедшего в Сан Марино Кубка развития УЕФА, победив Сан-Марино(7:4), Люксембург (4:1)и Эстонию( 5:2). Это была вторая победа наших девушек в таком турнире. В мае 2018 года девичья сборная Грузии (U- 16 ) также выиграла Кубок развития УЕФА, победив в Тбилиси Казахстан(3:1), Румынию(2:1) и Беларусь(1:0).



В ноябре 2020 года жфк «Ланчхути» сотворила две сенсации-сперва со счетом 2:1 выиграла в Шымкенте матч квалификационного этапа(кэ) Лиги Чемпионов Европы у «Окжеттпес»(Кокшетау), а затем в гостях в следующем раунде кэ ЛЧЕ со счетом 1:0 победила румынскую «Университатя Олимпи Клуж» . «Ланчхути» стала первой нашей футбольной командой, вышедшей в плей-офф ЛЧ.





Тенгиз Пачкория, специально для «Грузия Online»





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