

Мамардашвили и Кварацхелия стали лучшими игроками сегодняшних матчей

05.04.2025 21:12





Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили назван лучшим игроком матча между клубами "Валенсия" и мадридским "Реалом". Игра завершилась победой "Валенсии" со счетом 2:1.



Георгий Мамардашвили, который является собственностью "Ливерпуля" и выступает на правах аренды в "Валенсии", совершил 8 сейвов и взял пенальти, который бил Винисиус. Мамардашвили, таким образом, второй раз стал лучшим игроком матча между этими клубами.



Сегодня же лучшим игроком был назван Хвича Кварацхелия. Его "ПСЖ" принимал дома "Анже" и победил со счетом 1:0. Хвича Кварацхелия сделал голевую передачу.



Кварацхелия стал первым грузинским футболистом, выигравшим топ-5 чемпионатов в двух разных странах. В этом году он сделал это в футболке «ПСЖ», а два года назад — в футболке «Наполи».



Этой победой ПСЖ завоевал чемпионский титул в Лиге-1 за сем матчей до его окончания. ПСЖ также установил рекорд беспроигрышной серии из 28 матчей.





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