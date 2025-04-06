

Пропагандистка Путина посещает Тбилиси

06.04.2025 16:17





Российская телеведущая Ксения Бородина находится в Тбилиси. Об этом сообщает "Табула".



Бородина публикует в социальной сети Instagram видеоролики, снятые в Тбилиси.



С начала войны в 2022 году Бородина активно поддерживала агрессию России в Украине. В прошлом она также закупала снаряжение для российских солдат на собственные средства.



В 2018 году Ксения Бородина вошла в состав организации «Команда Путина». Она часто поддерживает недемократические инициативы российского правительства.





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