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Пропагандистка Путина посещает Тбилиси


06.04.2025   16:17


Российская телеведущая Ксения Бородина находится в Тбилиси. Об этом сообщает "Табула".

Бородина публикует в социальной сети Instagram видеоролики, снятые в Тбилиси.

С начала войны в 2022 году Бородина активно поддерживала агрессию России в Украине. В прошлом она также закупала снаряжение для российских солдат на собственные средства.

В 2018 году Ксения Бородина вошла в состав организации «Команда Путина». Она часто поддерживает недемократические инициативы российского правительства.


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