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Продажа билетов на концерт Джастина Тимберлейка в Тбилиси стартует 8 апреля


06.04.2025   16:20


Минимальная стоимость билетов на концерт Джастина Тимберлейка в Тбилиси составит 125 лари (46 долларов), сообщают организаторы.

Тимберлейк выступит 23 июля на стадионе «Динамо-Арена», вмещающего 50 тыс. зрителей. Продажи билетов стартуют в полдень 8 апреля на сайте tkt.ge. Для владельцев карт проекта Starring Georgia — с 12:00 7 апреля.

Цены определяются в зависимости от сектора: 125 лари, 150 лари, 180 лари, 200 лари, 220 лари, 250 лари, 330 лари, 500 лари и 1400 лари для VIP-зоны. Предусмотрены различные скидки до 30%.

Концерт Тимберлейка в Тбилиси организуется по правительственной программе Starring Georgia. Заявленные цели инициативы – популяризация Грузии и привлечение туристов.

Джастин Тимберлейк никогда прежде не выступал в Грузии.


Источник: Новости - Грузия
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