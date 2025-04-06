

Продажа билетов на концерт Джастина Тимберлейка в Тбилиси стартует 8 апреля

06.04.2025 16:20





Минимальная стоимость билетов на концерт Джастина Тимберлейка в Тбилиси составит 125 лари (46 долларов), сообщают организаторы.



Тимберлейк выступит 23 июля на стадионе «Динамо-Арена», вмещающего 50 тыс. зрителей. Продажи билетов стартуют в полдень 8 апреля на сайте tkt.ge. Для владельцев карт проекта Starring Georgia — с 12:00 7 апреля.



Цены определяются в зависимости от сектора: 125 лари, 150 лари, 180 лари, 200 лари, 220 лари, 250 лари, 330 лари, 500 лари и 1400 лари для VIP-зоны. Предусмотрены различные скидки до 30%.



Концерт Тимберлейка в Тбилиси организуется по правительственной программе Starring Georgia. Заявленные цели инициативы – популяризация Грузии и привлечение туристов.



Джастин Тимберлейк никогда прежде не выступал в Грузии.



Источник: Новости - Грузия

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