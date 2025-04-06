

SJC: Обыски граждан и их последующие аресты стали инструментом запугивания и репрессий в руках полиции

06.04.2025 20:58





Центр социальной справедливости (SJC) реагирует на арест журналиста Сабы Сордия и считает, что недавние произвольные и необоснованные обыски граждан и их последующие аресты стали очередным инструментом запугивания и репрессий в руках полиции.



«Согласно информации, распространенной в СМИ, Саба Сордия был задержан сегодня, 6 апреля, днем ​​в районе станции метро «Марджанишвили».



По словам задержанного, которого адвокат посетил в Дигомском изоляторе временного содержания, его аресту предшествовало требование полиции предъявить удостоверение личности; После предъявления удостоверения личности полиция также попросила Сабу открыть сумку, что он и сделал, однако когда полиция попыталась открыть другой карман сумки, между ними возник спор, на что Саба заявил, что готов сам открыть содержимое сумки. В результате этой стычки Сабу Сордия арестовали; Примечательно, что Саба заявил, что полиция не объяснила ему основания его задержания и что он задержан в административном порядке. Об этом ему сообщили только после перевода в отделение.



Полиция обвиняет Сабу Сордия в нарушении статьи 173 Кодекса об административных правонарушениях Грузии, что подразумевает неподчинение законному требованию полиции. По нашей оценке, поскольку Саба Сордиа выполнил требование полиции и позволил сотрудникам правоохранительных органов установить его личность и обыскать его сумку, его задержание было необоснованным и незаконным. В последнее время участились сообщения о массовых проверках и обысках граждан полицией на улицах и в общественных местах.



Хотя грузинское законодательство разрешает полиции обыскивать человека только в том случае, если при поверхностном досмотре обнаруживается незаконный предмет, полиция часто злоупотребляет своими полномочиями и просит граждан открыть сумки. Всего несколько дней назад Лука Кинцурашвили был произвольно арестован полицией за то, что отказался предоставить полиции доступ к своему чату в Telegram во время обыска, на что он имел полное право. Крайне проблематично, что полиция произвольно задерживает людей на улице и не сообщает об этом членам их семей. Друзья Сабы Сордия заподозрили его арест, поскольку увидели его мопед недалеко от того места, где Саба должен был их встретить. Полиция не уведомила ни семью, ни родственников об аресте Сабы.



Произвольные и бесконтрольные действия полиции, помимо полного игнорирования основных принципов верховенства права и законности, создают у граждан чувство незащищенности и недоверия к правоохранительным органам. Жестокие преступления, совершенные правоохранительными органами за последние месяцы и остающиеся нерасследованными по сей день, подрывают принципы государства, основанного на верховенстве закона и правах человека. Саба Сордиа остается под временным арестом и либо будет освобожден в течение 24 часов после ареста, либо срок его содержания под стражей будет продлен до 48 часов.



«Центр социальной справедливости продолжает защищать его интересы и будет периодически предоставлять общественности информацию о ходе рассмотрения дела об административном правонарушении», — говорится в сообщении.





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