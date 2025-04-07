

В Тбилиси жестоко избили подростка

07.04.2025 14:53





В грузинском сегменте соцсетей распространилось видео, на котором видно, как группа подростков сначала оскорбляет 13-летнюю девочку, а после жестоко избивает её.



Главный обидчик — девочка. Она же сначала бьёт жертву по голове, после чего та умоляет оставить её в покое и пытается уйти. Но нападающая валит её на землю и избивает ногами.



Видео прислали известной грузинской актрисе и телеведущей Ии Парулава. Именно она идентифицировала обидчицу, нашла её имя, фамилию, профиль в соцсетях и даже аккаунт её родителя.



Судя по сторис, Парулава, она уже побывала в полиции и передала детективам всю имеющуюся об инциденте информацию. Как сказала телеведущая, скоро полицейские будут действовать.



Между тем в соцсетях уже распространилось фото и имя подростка, которая якобы избивает девочку на видео.





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