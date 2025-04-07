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На проспекте Руставели возобновилась акция протеста
07.04.2025 22:52
На проспекте Руставели возобновилась акция протеста. Граждане, на 131-й день непрерывного протеста собравшиеся у законодательного органа, перекрыли автомобильную дорогу.
Требования митингующих остаются неизменными — назначить новые выборы и освободить задержанных в период акций.
Параллельно проходит акция у здания Общественного вещателя, откуда позже граждане пройдут маршем до проспекта Руставели и присоединятся к акции.
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