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На проспекте Руставели возобновилась акция протеста


07.04.2025   22:52


На проспекте Руставели возобновилась акция протеста. Граждане, на 131-й день непрерывного протеста собравшиеся у законодательного органа, перекрыли автомобильную дорогу.

Требования митингующих остаются неизменными — назначить новые выборы и освободить задержанных в период акций.

Параллельно проходит акция у здания Общественного вещателя, откуда позже граждане пройдут маршем до проспекта Руставели и присоединятся к акции.


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