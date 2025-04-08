

Патриархия выступила с заявлением относительно инициативы Пааты Бурчуладзе

08.04.2025 18:34





Патриархия Грузии выступила с заявлением относительно инициативы Пааты Бурчуладзе.



Как указано в заявлении, церковь не имеет и не может иметь предвзятости по отношению к какой-либо политической силе.



«6 апреля г-н Паата Бурчуладзе испросил благословение у Католикоса-Патриарха звонить в колокола Кашветской церкви на рассвете 9 апреля, чтобы почтить память душ тех, кто отдал себя за родину, и вспомнить о произошедшей трагедии; однако, согласно последнему заявлению г-на Пааты, он объявляет о начале своей политической борьбы 8-9 апреля и обращается с призывами по этому поводу. Похоже, что звон колоколов также предназначен для него, скорее всего, в этом контексте. Несмотря на различные позиции, высказываемые отдельными священнослужителями, в целом Церковь не является и не может быть предвзятой по отношению к какой-либо политической силе. Она обязана заботиться об объединении своих прихожан и, в пределах своих возможностей, страны, и имеет право действовать в соответствии с божественным учением; каждый должен это учитывать.



С 1989 года 9 апреля стало знаменательным днем в жизни нашей страны; В связи с этим и в этом году, по благословению Святейшего и Блаженнейшего, по традиции отпевания и панихиды пройдут как у Мемориала 9 апреля, так и в Кашветской церкви Святого Георгия и других церквях и монастырях Грузии», — говорится в заявлении Патриархии Грузии.





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