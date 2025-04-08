

Рати Ионатамишвили переизбран на пост президента Паралимпийского комитета

08.04.2025 18:35





В отеле «Шератон Метехи Палас» состоялся избирательный съезд Паралимпийского комитета Грузии, на котором Рати Ионатамишвили был переизбран на пост главы организации.



На съехде присутствовали параспортсмены, представители Олимпийского комитета, парламентского спортивного комитета и министерства спорта. Рати Ионатамишвили оценил деятельность и результаты последних четырех лет и представил делегатам приоритетные направления предвыборной программы.



Делегаты избрали Ионатамишвили главой организации сроком на четыре года. Он сообщил, что бюджет Паралимпийского комитета увеличился на 400 процентов. Одной из главных задач нового четырехлетия он назвал строительство нового центра паралимпийской подготовки. Президент Паралимпийского комитета Грузии подчеркнул необходимость сотрудничества с Общественным вещателем, что способствует популяризации паралимпийских видов спорта.







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