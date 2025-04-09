

Участники акции принесли клятву, что будут защищать достижения 9 апреля 1989 года

09.04.2025 10:01





Участники проходящей у Парламента Грузии акции протеста принесли клятву, что будут защищать достижения 9 апреля 1989 года и не оставят узников совести и их семьи.



«Сегодня, 9 апреля, на проспекте Руставели, там, где 36 лет назад наши герои с молитвой и песней сражались лицом к лицу с советскими войсками за свободу Грузии — перед душами мучеников, которые смотрят на нас…



Сегодня мы клянемся: мы защитим их достижения — независимость Грузии.



Мы будем защищать каждого борца, узников совести.



Мы не оставим тех, кто преследуется за правду.



Словом и делом, с любовью мы протянем руку помощи им и их семьям.



Мы встанем плечом к плечу друг с другом.



Мы будем бороться до конца — за свободу этой страны и её народа.



Да поможет нам Бог в этой великой борьбе».



Активисты присягнули у мемориала 9 апреля | Клятву зачитал Паата Бурчуладзе, представитель “World Ban”



«Сегодня, 9 апреля, на проспекте Руставели, там, где 36 лет назад наши герои с молитвой и песней противостояли советским войскам за свободу Грузии, перед мученическими душами, которые смотрят на нас с небес, мы даём клятву: защитим их завоевания, независимость Грузии, защитим каждого борца, узников совести, не оставим тех, кто гоним за правду — поддержим их словом, делом и любовью, встанем плечом к плечу друг с другом и будем бороться до конца за свободу этой страны и её народа. Да поможет нам Бог в этой великой борьбе», — говорится в тексте клятвы.





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