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Участники акции принесли клятву, что будут защищать достижения 9 апреля 1989 года
09.04.2025 10:01
Участники проходящей у Парламента Грузии акции протеста принесли клятву, что будут защищать достижения 9 апреля 1989 года и не оставят узников совести и их семьи.
«Сегодня, 9 апреля, на проспекте Руставели, там, где 36 лет назад наши герои с молитвой и песней сражались лицом к лицу с советскими войсками за свободу Грузии — перед душами мучеников, которые смотрят на нас…
Сегодня мы клянемся: мы защитим их достижения — независимость Грузии.
Мы будем защищать каждого борца, узников совести.
Мы не оставим тех, кто преследуется за правду.
Словом и делом, с любовью мы протянем руку помощи им и их семьям.
Мы встанем плечом к плечу друг с другом.
Мы будем бороться до конца — за свободу этой страны и её народа.
Да поможет нам Бог в этой великой борьбе».
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«Сегодня, 9 апреля, на проспекте Руставели, там, где 36 лет назад наши герои с молитвой и песней противостояли советским войскам за свободу Грузии, перед мученическими душами, которые смотрят на нас с небес, мы даём клятву: защитим их завоевания, независимость Грузии, защитим каждого борца, узников совести, не оставим тех, кто гоним за правду — поддержим их словом, делом и любовью, встанем плечом к плечу друг с другом и будем бороться до конца за свободу этой страны и её народа. Да поможет нам Бог в этой великой борьбе», — говорится в тексте клятвы.
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