

У парламента между участниками акции и неизвестными лицами произошло противостояние

09.04.2025 10:59





Возле парламента Грузии произошла стычка между участниками акции и неизвестными лицами. Она последовала за словесным оскорблением, которое переросло в физическое противостояние.



Кроме того, на территории у парламента мобилизованы правоохранители.



В частности, они мобилизованы на улице 9 Апреля и площади Свободы.



По словам одного из сотрудников полиции, причина их пребывания здесь - лишь защита граждан и порядка.



Параллельно продолжается акция перед парламентом Грузии, где собравшиеся граждане провели ночь. Проспект Руставели до сих пор перекрыт.



Участники акции окружили мемориал 9 апреля.





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