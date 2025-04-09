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У парламента между участниками акции и неизвестными лицами произошло противостояние
09.04.2025 10:59
Возле парламента Грузии произошла стычка между участниками акции и неизвестными лицами. Она последовала за словесным оскорблением, которое переросло в физическое противостояние.
Кроме того, на территории у парламента мобилизованы правоохранители.
В частности, они мобилизованы на улице 9 Апреля и площади Свободы.
По словам одного из сотрудников полиции, причина их пребывания здесь - лишь защита граждан и порядка.
Параллельно продолжается акция перед парламентом Грузии, где собравшиеся граждане провели ночь. Проспект Руставели до сих пор перекрыт.
Участники акции окружили мемориал 9 апреля.
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