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Кварацхелия признан лучшим игроком матча с «Астон Виллой»
10.04.2025 11:54
Лучшим игроком матча между «Пари Сен-Жермен» и «Астон Виллой» в Лиге чемпионов признан Хвича Кварацхелия — нападающий сборной Грузии удостоен специальной награды УЕФА.
Аналогичное решение приняли два аналитических портала — Whoscored и Sofascore. Первая поставила грузинской звезде гранда Франции 8,8 балла, вторая — 8,7 балла, и обе назвали его лучшим игроком матча.
Кварацхелия забил потрясающий гол на 49-й минуте первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Астон Виллы», выведя «Пари Сен-Жермен» вперед, а французская команда в итоге одержала победу со счетом 3:1.
Известный итальянский журналист Фабрицио Романо так прокомментировал игру грузина: «Хвича Кварацхелия забил свой второй гол в текущем сезоне Лиги чемпионов после перехода в ПСЖ, и это был прекрасный гол».
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