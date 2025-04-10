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Сборная Грузии по хоккею с шайбой готовится к чемпионату мира
10.04.2025 15:23
Сборная Грузии по хоккею с шайбой начала подготовку к выступлениям в группе B второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2025 года.
Сбор проходит в Тбилиси, на недавно построенной ледовой арене международного стандарта. В состав нашей команды входят как игроки, выступавшие в местном чемпионате, так и иностранные игроки.
Чемпионат мира пройдет в Данидине, Новая Зеландия, с 27 апреля по 3 мая. Команда-победитель выйдет в группу А Второго дивизиона.
Соперниками сборной Грузии являются Исландия, Новая Зеландия, Болгария, Тайбэй и Таиланд. В прошлогоднем турнире Грузия заняла второе место. В этом году главной целью будет продвижение в дивизионе.
Расписание матчей группы B чемпионата мира по хоккею с шайбой IIHF 2025 года. Дивизион 2
27 апреля. 08:30. Грузия - Исландия
28 апреля. 12:00. Джорджия - Новая Зеландия
30 апреля. 08:30. Грузия - Болгария
2 мая. 05:00. Грузия - Китайский Тайбэй
3 мая. 05:00. Грузия - Таиланд
Предстоящие матчи сборной Грузии с соперниками
Грузия - Исландия 3 матча - 2 победы, 1 поражение;
Грузия - Новая Зеландия 2 матча - 2 поражения;
Грузия - Болгария 6 матчей - 3 победы, 3 поражения;
Грузия - Китайский Тайбэй 2 матча, 2 победы
Грузия - Таиланд 1 матч, 1 победа
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