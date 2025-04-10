Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сборная Грузии по хоккею с шайбой готовится к чемпионату мира


10.04.2025   15:23


Сборная Грузии по хоккею с шайбой начала подготовку к выступлениям в группе B второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2025 года.

Сбор проходит в Тбилиси, на недавно построенной ледовой арене международного стандарта. В состав нашей команды входят как игроки, выступавшие в местном чемпионате, так и иностранные игроки.

Чемпионат мира пройдет в Данидине, Новая Зеландия, с 27 апреля по 3 мая. Команда-победитель выйдет в группу А Второго дивизиона.

Соперниками сборной Грузии являются Исландия, Новая Зеландия, Болгария, Тайбэй и Таиланд. В прошлогоднем турнире Грузия заняла второе место. В этом году главной целью будет продвижение в дивизионе.


Расписание матчей группы B чемпионата мира по хоккею с шайбой IIHF 2025 года. Дивизион 2

27 апреля. 08:30. Грузия - Исландия

28 апреля. 12:00. Джорджия - Новая Зеландия

30 апреля. 08:30. Грузия - Болгария

2 мая. 05:00. Грузия - Китайский Тайбэй

3 мая. 05:00. Грузия - Таиланд

Предстоящие матчи сборной Грузии с соперниками

Грузия - Исландия 3 матча - 2 победы, 1 поражение;

Грузия - Новая Зеландия 2 матча - 2 поражения;

Грузия - Болгария 6 матчей - 3 победы, 3 поражения;

Грузия - Китайский Тайбэй 2 матча, 2 победы

Грузия - Таиланд 1 матч, 1 победа


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна