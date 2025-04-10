

Сборная Грузии по хоккею с шайбой готовится к чемпионату мира

10.04.2025 15:23





Сборная Грузии по хоккею с шайбой начала подготовку к выступлениям в группе B второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2025 года.



Сбор проходит в Тбилиси, на недавно построенной ледовой арене международного стандарта. В состав нашей команды входят как игроки, выступавшие в местном чемпионате, так и иностранные игроки.



Чемпионат мира пройдет в Данидине, Новая Зеландия, с 27 апреля по 3 мая. Команда-победитель выйдет в группу А Второго дивизиона.



Соперниками сборной Грузии являются Исландия, Новая Зеландия, Болгария, Тайбэй и Таиланд. В прошлогоднем турнире Грузия заняла второе место. В этом году главной целью будет продвижение в дивизионе.





Расписание матчей группы B чемпионата мира по хоккею с шайбой IIHF 2025 года. Дивизион 2



27 апреля. 08:30. Грузия - Исландия



28 апреля. 12:00. Джорджия - Новая Зеландия



30 апреля. 08:30. Грузия - Болгария



2 мая. 05:00. Грузия - Китайский Тайбэй



3 мая. 05:00. Грузия - Таиланд



Предстоящие матчи сборной Грузии с соперниками



Грузия - Исландия 3 матча - 2 победы, 1 поражение;



Грузия - Новая Зеландия 2 матча - 2 поражения;



Грузия - Болгария 6 матчей - 3 победы, 3 поражения;



Грузия - Китайский Тайбэй 2 матча, 2 победы



Грузия - Таиланд 1 матч, 1 победа





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