

iFact: впервые в истории правительство не критикует Народного защитника

10.04.2025 19:37





Объединение журналистов-расследователей iFact публикует статью под заголовком «Как «Мечта» украла институт Народного защитника».



В публикации отмечается, что аппарат омбудсмена существует уже 28 лет и, как правило, независим от правительства, однако «последние два слышится общественное недовольство, что исторически критический и независимый орган стал лояльным правительству». Граждане упрекают Левана Иоселиани в «закрытии глаз» на проблемы, имеющие решающее значение для страны.



«Даже спустя два года после своего избрания Левану Иоселиани еще предстоит завоевать сердца людей. Причина в том, что оно либо полностью хранит молчание о тяжелом положении своих граждан, либо реагирует с опозданием — да еще и абстрактными, безадресными заявлениями. То есть он говорит о проблеме лишь косвенно, не называет имен и никого не обвиняет», — говорится в статье.



Авторы статьи также изучили кто входит в команду Левана Иоселиани и насколько они компетентны и сравнили их работу с бывшими сотрудниками Народного защитника:



• Народный защитник и два его заместителя не имеют опыта и компетенции в области прав человека;

• У заместителей личные связи с бывшими или действующими членами «Грузинской мечты»;

Во времена Левана Иоселиани роль заместителей исчезла из поля зрения общественности, но за кулисами, наоборот, усилилась;

• За последние два года критический тон Народного защитника смягчился, а количество и объем критических документов (рекомендаций/предложений/специальных докладов) значительно сократился;

• За последние два года Народный защитник дистанцировался от гражданского сектора и больше не прислушивается к его мнению так, как раньше;

• В эпоху Левана Иоселиани существование консультативных советов при Народном защитнике также стало формальным – заседания проводятся редко или не проводятся вообще;

• Впервые в истории омбудсмена: правительство не борется и не критикует Народного защитника, напротив – одобряет его заявления и иногда использует их для подкрепления собственных позицийю.



Сам Леван Иоселиани — юрист по профессии. Он изучал право в Тбилисском государственном университете и Чикагской школе, а также менеджмент в Грузинском институте общественных дел/GIPA. В 1999–2001 годах он был главным юристом Georgia и TBC Bank, а в течение следующих 15 лет работал в собственных юридических фирмах.



«Судя по его заявлениям и деятельности, создается впечатление, что он в действительности не имеет никаких знаний в области прав человека. Когда речь идет о правах человека, юрист подразумевает, например, знание права, прав человека и соответствующей судебной практики. Без этого вы выглядите непрофессионалом. У Левана Иоселиани нет никакого опыта правозащитной деятельности. В такой ситуации очень сложно быть человеком, проникнутым точкой зрения рядового чиновника, и компенсировать это профессионализмом своих заместителей. Тем более, что у заместителей тоже нет никакого опыта в области прав человека», — поясняет бывший заместитель омбудсмена, правозащитник Георгий Бурджанадзе.



Особое внимание iFact заостряет на заместителях Иоселиани, их у него трое – Элене Гудушаури, Ирине Чихладзе и Тамар Гварамадзе. Последняя – первый, т.н. административный заместитель, которая руководит работой офиса, особенно в направлении международных отношений. Как пишет iFact, Леван Иоселиани уже на следующий день после выхода на работу сменил заместителей, всех, кроме Тамар Гварамадзе.



Екатерина Схиладзе, которая была заместителем омбудсмена в 2016–2022 годах заявляет:



«Тамар не отличается публичным позиционированием, вы не увидите ее заявлений. Она нигде не была замечена, не ходила на митинги. Она никогда не была фигурой, которая создавала дискомфорт».



Что касается Ирине Чихладзе – она курирует Департамент по делам лиц с ограниченными возможностями, правам детей, равноправию и региональное отделение. iFact выяснило, что у неё тесные связи с лидерами «Грузинской мечты». Например, с 2013 года она дружит с Анри Оханашвили и его женой Макой Ходели. Ходели также является родственницей жены Ираклия Кобахидзе Натальи Моцонелидзе.



Третий заместитель Левана Иоселиани – Элене Гудушаури курирует сферы уголовного правосудия, стратегических судебных разбирательств, аналитики и образования в области прав человека. С 2012 по 2015 год она работала юристом в «k & k Consulting», юридической фирме, принадлежащей Закарии Куцнашвили, члену «Грузинской мечты» и бывшему депутату парламента.



«Эти два заместителя [Чихладзе и Гудушаури] не имеют никакого опыта в области прав человека. Очень сложно иметь такого начальника, учитывая тот факт, что в аппарате Народного защитника много профессионалов, которые посвятили всю свою жизнь правам человека», — говорит Георгий Бурджанадзе, который с 2018 по 2023 год был заместителем Народного защитника Грузии Нино Ломджария.





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