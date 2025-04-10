

«Детское Евровидение – 2025» пройдет в Тбилиси в декабре

10.04.2025 20:13





Конкурс песни «Детское Евровидение – 2025» пройдет в Тбилиси 13 декабря. Это следует из документации Минкультуры Грузии на сайте агентства госзакупок.



Как сообщает bm.ge, министерство объявило тендер для начала подготовки к мероприятию за шесть месяцев до конкурса, то есть в мае-июне. На первый этап организации выделено 172,3 тысячи евро. Эти средства пойдут, в частности, на приезд организационной группы Европейского вещательного союза и рекламную кампанию конкурса.



Монтаж сцены, звукового и светового оборудования начнется за 30 дней до мероприятия. Делегации стран-участниц приедут в Тбилиси за 10 дней до финала — за это время запланированы репетиции, экскурсии и культурная программа.



Право на проведение конкурса Грузия получила после победы 11-летнего Андрии Путкарадзе в Мадриде в 2024 году. Имя представителя Грузии на конкурсе 2025 года пока не объявлено. Кто будет представлять Грузию в этом году, пока неизвестно. Согласно Минкультуры, в целом ожидается участие «минимум 12 и максимум 20 стран».





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