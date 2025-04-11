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Хвича Кварацхелия вошел в ТОП-10 фаворитов на «Золотой мяч»
11.04.2025 10:49
После первых матчей четвертьфинала Лиги чемпионов букмекеры обновили коэффициенты на победу в номинации «Золотой мяч» 2025 года.
На данный момент с большим отрывом лидирует вингер «Барселоны» Рафинья. Коэффициент на его победу составляет 2,20, что соответствует вероятности в 45%.
Примечательно, что в десятку лучших вошел вингер «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия. Грузинский футболист занимает восьмую позицию, хотя еще месяц назад он не входил даже в двадцатку лучших.
Золотой мяч 2025. ТОП10
Рафинья (Барселона) – 2.20
Ламин Ямал (Барселона) – 6.00
Мохамед Салах («Ливерпуль») – 6.00
Усман Дембеле (ПСЖ) – 7.00
Киллиан Мбаппе (Реал Мадрид) – 8.00
Роберт Левандовский («Барселона») – 9.00
Педри (Барселона) – 15.00
Хвича Кварацхелия (ПСЖ) – 21.00
Винисиус («Реал») – 41.00
Лаутаро Мартинес («Интер») – 41.00
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