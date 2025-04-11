

Хвича Кварацхелия вошел в ТОП-10 фаворитов на «Золотой мяч»

11.04.2025 10:49





После первых матчей четвертьфинала Лиги чемпионов букмекеры обновили коэффициенты на победу в номинации «Золотой мяч» 2025 года.



На данный момент с большим отрывом лидирует вингер «Барселоны» Рафинья. Коэффициент на его победу составляет 2,20, что соответствует вероятности в 45%.



Примечательно, что в десятку лучших вошел вингер «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия. Грузинский футболист занимает восьмую позицию, хотя еще месяц назад он не входил даже в двадцатку лучших.



Золотой мяч 2025. ТОП10



Рафинья (Барселона) – 2.20

Ламин Ямал (Барселона) – 6.00

Мохамед Салах («Ливерпуль») – 6.00

Усман Дембеле (ПСЖ) – 7.00

Киллиан Мбаппе (Реал Мадрид) – 8.00

Роберт Левандовский («Барселона») – 9.00

Педри (Барселона) – 15.00

Хвича Кварацхелия (ПСЖ) – 21.00

Винисиус («Реал») – 41.00

Лаутаро Мартинес («Интер») – 41.00







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