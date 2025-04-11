

В Тбилиси уволили директоров четырех государственных детских садов

11.04.2025 12:42





В Тбилиси уволили директоров четырех государственных детских садов. Речь идет о заведующих 17-м, 38-м, 28-м и 1-м детскими садами.



Как заявили в Агентстве по управлению детскими садами, в результате мониторинга в указанных детских садах были выявлены «серьезные нарушения», ответственность за которые несут директора.



О каких конкретно нарушениях идет речь, неизвестно, поскольку отчет о мониторинге не является публичным.



«Наряду с реализацией организационных изменений в детских садах Тбилиси начат комплексный мониторинг, целью которого является оценка соответствия образовательного и административного процесса в детских садах существующим стандартам и требованиям. Комплексный мониторинг проводится как по административному, так и по образовательному направлению. В результате мониторинга были выявлены существенные недостатки. За бесперебойную работу детского сада отвечает директор детского сада, который является доверенным лицом Агентства.



Серьёзность выявленных в ряде детских садов нарушений свидетельствует о неспособности руководителей детских садов выполнять возложенные на них обязанности, что в свою очередь наносит ущерб образовательному процессу.



Соответственно, были уволены директоры четырех детских садов и несколько сотрудников; В отношении некоторых сотрудников были приняты различные дисциплинарные меры.



Стоит отметить, что мониторинг, обеспечивающий соблюдение законодательства и различных стандартов образовательного и административного процесса в детских садах Тбилиси, носит постоянный характер и будет продолжаться», — говорится в сообщении Агентства по управлению детскими садами.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





