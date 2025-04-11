

Агентство управления детскими садами делает пояснения об увеольнении диеркторов четырех детсадов

11.04.2025 15:53





Агентство управления детскими садами Тбилиси поясняет, почему уволены директора 4 детсадов.По информации управления , в результате мониторинга были выявлены существенные недостатки, в частности, менеджеры детсадов не справлялись со своими обязанностями, что в свою очередь наносило ущерб воспитательному процессу.



«Наряду с проведением организационных изменений в детсадах Тбилиси, начат процесс комплексного мониторинга, целью которого является оценка соответствия воспитательного и административного процесса в детских садах существующим стандартам и требованиям. Комплексный мониторинг проводится как по административному, так и по воспитательному направлению.



В результате мониторинга были выявлены существенные недостатки. Ответственным за надлежащее функционирование детского сада является директор детсада, это доверенное лицо агентства. Серьезность выявленных в ряде детсадов нарушений показала, что менеджеры садов не справляются с возложенными на них обязанностями, что в свою очередь наносит вред воспитательному процессу.



Соответственно, были освобождены директора четырех детских садов и несколько сотрудников; в отношении некоторых работников приняты различные дисциплинарные меры.



Следует отметить, что мониторинг, обеспечивающий в детсадах Тбилиси соответствие воспитательного и административного процесса законодательству и различным стандартам постоянен и будет продолжаться», - отмечают в агентстве.





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