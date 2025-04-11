Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Агентство управления детскими садами делает пояснения об увеольнении диеркторов четырех детсадов


11.04.2025   15:53


Агентство управления детскими садами Тбилиси поясняет, почему уволены директора 4 детсадов.По информации управления , в результате мониторинга были выявлены существенные недостатки, в частности, менеджеры детсадов не справлялись со своими обязанностями, что в свою очередь наносило ущерб воспитательному процессу.

«Наряду с проведением организационных изменений в детсадах Тбилиси, начат процесс комплексного мониторинга, целью которого является оценка соответствия воспитательного и административного процесса в детских садах существующим стандартам и требованиям. Комплексный мониторинг проводится как по административному, так и по воспитательному направлению.

В результате мониторинга были выявлены существенные недостатки. Ответственным за надлежащее функционирование детского сада является директор детсада, это доверенное лицо агентства. Серьезность выявленных в ряде детсадов нарушений показала, что менеджеры садов не справляются с возложенными на них обязанностями, что в свою очередь наносит вред воспитательному процессу.

Соответственно, были освобождены директора четырех детских садов и несколько сотрудников; в отношении некоторых работников приняты различные дисциплинарные меры.

Следует отметить, что мониторинг, обеспечивающий в детсадах Тбилиси соответствие воспитательного и административного процесса законодательству и различным стандартам постоянен и будет продолжаться», - отмечают в агентстве.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна