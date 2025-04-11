

В Тбилиси открыт памятник, посвященный памяти грузинских воинов, погибших на острове Тексел

11.04.2025 19:40





Члены комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Звиад Шаламберидзе и Грета Цицава приняли участие в церемонии открытия памятника, посвященного памяти грузинских воинов, героически погибших во время восстания 1945 года на острове Тексел в Королевстве Нидерландов, и встретились с представителями диаспоры.



Автором идеи установки памятника на грузинском кладбище на острове Тексел, финансовым спонсором и организатором мероприятия является основательница Грузинского культурного центра Королевства Нидерландов и президент фонда «Альянс диаспоры за Грузию» Тинатин Сванидзе-Венко. В реализации идеи ее поддержали мэрия Тексела, министерства обороны и памятников культуры Нидерландов.



Мероприятие было приурочено к 80-летию окончания Второй мировой войны, а также 10-летию основания Грузинского культурного центра в Королевстве Нидерландов и церкви Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в Амстердаме.





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