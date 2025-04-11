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Фонд Европы наградил семь грузинских СМИ
11.04.2025 22:04
Фонд Европы наградил семь грузинских СМИ за «выдающуюся приверженность журналистским расследованиям и надзору за СМИ»:
Вот эти средства массовой информации:
• iФакт
• «Батумелеби»
• «Публика»
• «Южные врата»
• Новости Грузии (Новости гор)
• Студия «Монитор»
• Команда журналистов-расследователей телекомпании «Пирвели»
«Эти СМИ играют важную роль в защите демократии. Они освещают важные события, разоблачают системную коррупцию и публикуют основанную на фактах информацию для обеспечения ответственности публичных деятелей. С помощью этого конкурса Фонд еще раз подчеркнул важность разнообразия СМИ и укрепления журналистских расследований. Среди награжденных организаций есть как национальные, так и региональные СМИ, включая телевидение и онлайн-платформы. Фонд признает вклад этих СМИ в предоставление объективной и критической информации общественности и освещение важных вопросов. Награда отмечает их достижения и поощряет их продолжать свою важную расследовательскую работу». — говорится в заявлении фонда.
«Эти СМИ являются ярким примером того, как журналистские расследования могут иметь реальное влияние, несмотря на трудности, с которыми сталкиваются журналисты в Грузии. От экологических проблем до расследований нарушений на выборах, их истории бесстрашно разоблачают несправедливость. Их работа вдохновляет журналистов по всему миру, которые сталкиваются с похожими трудностями. Они доказывают, что, несмотря ни на что, неустанное стремление к истине в конечном итоге принесет желаемые результаты». — говорит Марк Хорвитт, член жюри и профессор Школы журналистики Университета Миссури.
«Эти СМИ полностью заслуживают этих наград, поскольку они мужественно и неустанно разоблачали широко распространенные коррупционные практики в государственных органах и среди общественных деятелей. Несмотря на участившиеся случаи физических нападений на журналистов и ужесточение законодательства, направленного на ограничение СМИ, они бесстрашно продолжают разоблачать действия, направленные на разрушение демократии в Джорджии», — сказал Брант Хьюстон, член жюри, соучредитель Глобальной сети журналистских расследований (GIJN) и профессор Иллинойсского университета.
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