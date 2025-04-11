

World Press Photo не пригласит фотографа российского пропагандистского СМИ на церемонию награждения

11.04.2025 22:08





По данным World Press Photo, фотограф российского пропагандистского агентства ТАСС Михаил Терещенко не будет приглашен на церемонию награждения. В том же заявлении говорится, что организация с особым уважением относится к журналистам и фотографам, проживающим в Украине и Грузии, которые освещают войну и протесты.



«В связи с ростом напряженности на европейском континенте на данном этапе мы больше не можем принимать гостей из контролируемых государством российских организаций. В связи с этим Михаил Терещенко не приглашается на программу награждения победителей и церемонию награждения в Амстердаме».



Мы с большим уважением относимся к журналистам, освещающим войну России в Украине и протесты в Грузии, чтобы мир мог увидеть, что они часто делают это с большим риском и трудностями. Это особенно актуально для фотографов, которые живут и работают в этих странах», — говорится в заявлении.



Фотограф российского пропагандистского агентства ТАСС Михаил Терещенко победил в одной из номинаций конкурса World Press Photo 2025 благодаря фотографии, сделанной на проевропейских митингах в Тбилиси. После этого грузинские фотографы выступили с совместным заявлением, в котором заявили, что решение World Press Photo является для них оскорбительным.



«Мы хотим заявить ясно и отчетливо: историю сопротивления, боли и надежды Грузии никогда не увидят и будут передавать пропагандистские информационные агентства оккупантов — именно теми, кто служит угнетателю и в его пользу намеренно искажает новости, манипулирует фактами и замалчивает правду», — говорится в совместном заявлении грузинских фотожурналистов и документалистов.



После этого World Press Photo объявила, что попытается улучшить правила и процедуры конкурса в отношении фотографов, работающих в государственных СМИ. Кроме того, они говорят, что в ходе этого процесса будут консультироваться, в том числе, с грузинскими и украинскими фотографами.





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