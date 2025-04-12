

Я видел, что русские сделали с моим народом в 2008 году, им нельзя доверять - Илья Топурия

12.04.2025 13:35





Грузинский чемпион UFC Илья Топурия рассказал о войне России в Украине и Грузии. По его словам, людям, которые правят Россией, нельзя доверять, ибо их никто не волнует.



Во время подкаста ирано-американского бизнесмена Патрика Бет-Дэвида Топурия был задан вопрос о его интересе к политике, например, "следите ли вы за войной России в Украине". Топурия ответил, что он более или менее следит за этими событиями. Ведущий спросил его, что он думает о Путине и Зеленском. По словам Бет-Дэвида, в США существуют разные мнения — одни говорят, что Путин плохой человек и его обвиняют в развязывании войны, другие говорят, что Зеленский думает только о деньгах и т. д. Его интересовало, какие настроения в регионе.



«Даже если он [Зеленский] хочет получить деньги и все такое, я не знаю, я против убийства людей. Всегда. Я всегда за мир. Всегда. Так что я не знаю, насколько глубок [этот вопрос], но то, что я знаю из своей истории, из своей жизни, заключается в том, что они, русские, являются... Путин — давайте поговорим о политиках, которые правят Россией, потому что никто не против народа — простых людей из России, я говорю о политиках — никто их не интересует.



Я жил в Грузии в 2008 году и видел, что они сделали с моим народом. Так что русские — опасные люди, и я думаю, им нельзя доверять. Повторяю, я не говорю о простых людях. Я говорю о политиках. Это безумие», — сказал Илья Топурия.



Помимо политики, Топурия затронул ряд вопросов, включая свою карьеру и будущие бои. Включая действующего чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева и его тренера Хабиба Нурмагомедова. Когда речь зашла о политике, ведущий напомнил ему, что они тоже русские. Илья отметил, что они из Дагестана, хотя и русские. Затем он заявил, что Россия в основном отправляет людей на войны из регионов, где не проживают этнические русские.



«Они [русские] используют их [дагестанцев, чеченцев и т. д.]», — сказал Илья Топурия.





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