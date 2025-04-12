

Верховный суд Великобритании отклонил два иска Зазы Окуашвили против Бидзины Иванишвили

12.04.2025 16:12





Верховный суд Великобритании отклонил иски бизнесмена Зазы Окуашвили против бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили. Вышеупомянутое решение опубликовано на сайте Верховного суда Великобритании.



Как указано в решении, Высокий суд Англии и Уэльса не удовлетворил два иска, поданных грузинским бизнесменом против бывшего премьер-министра Грузии, ряда других лиц и институций.



В решении суда указано, что ответчиками по иску фигурировали Бидзина Иванишвили, компания «Тбилисский Табак» и бизнесмен Вано Чхартишвили.



«Основанием для отклонения иска Суд назвал вопросы юрисдикции и недочеты, выявленные в юридическом процессе. Судья Раджа постановил, что иски, которые касались предполагаемого вымогательства, политического запугивания и корпоративного саботажа, не могут рассматриваться в Соединенном Королевстве».



Истцы утверждали, что не могли рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Грузии из-за предполагаемого влияния Бидзины Иванишвили на грузинскую судебную систему, хотя судья пришел к выводу, что это не было достаточно обосновано.



Окуашвили обвинил Иванишвили и других лиц в организации схемы по вымогательству на сумму 1,79 млн долларов, включавшей физическую угрозу и принудительное изъятие наличных средств, предположительно с помощью вооруженных лиц. Во втором иске Окуашвили утверждал, что имела место скоординированная попытка присвоения патента на сигареты, принадлежащего его компании. Окуашвили заявил, что сообщники Иванишвили принудили его к слиянию и угрожали закрытием его бизнеса, и причинением ему личного вреда», — говорится в решении.



Согласно решению суда, судья Верховного суда Великобритании Раджа подверг резкой критике команду адвокатов Окуашвили за нераскрытие важной информации в своих первоначальных заявлениях, назвав их поведение «глубоко тревожным».



«Суд также установил, что большинство исков о возмещении ущерба, включая обвинения в запугивании и сговоре, «явно ограничены сроком давности» в соответствии с законодательством Грузии.



Суд постановил, что лишь небольшая часть поданных исков, связанных с противоправным обогащением, «содержит серьезные вопросы для рассмотрения судом», но даже они столкнулись с препятствиями, связанными с вопросами юрисдикции и соответствия с английским законодательством.



«Решением судьи, суд фактически прекращает юридическую борьбу Окуашвили в Великобритании, но оставляет возможность проведения отдельных судебных разбирательств на ограниченной основе, если будут соблюдены правовые требования», — говорится в решении суда.







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