

Христиане отмечают Вербное воскресенье

13.04.2025 11:08





Грузинская Православная Церковь, Католическая Церковь, Епархия Армянской Апостольской Церкви в Грузии, Баптистская община, Духовная община христиан-молокан, Евангелическая лютеранская церковь и представительство международной благотворительной организации «Армия спасения» в Грузии сегодня отмечают один из великих престольных праздников вход Господень в Иерусалим - Вербное воскресенье.



Государственное агентство по делам религий поздравляет с праздником всех христиан, желает им радости и мира.





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