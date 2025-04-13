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Христиане отмечают Вербное воскресенье


13.04.2025   11:08


Грузинская Православная Церковь, Католическая Церковь, Епархия Армянской Апостольской Церкви в Грузии, Баптистская община, Духовная община христиан-молокан, Евангелическая лютеранская церковь и представительство международной благотворительной организации «Армия спасения» в Грузии сегодня отмечают один из великих престольных праздников вход Господень в Иерусалим - Вербное воскресенье.

Государственное агентство по делам религий поздравляет с праздником всех христиан, желает им радости и мира.


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