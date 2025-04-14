

В Батуми наградили участников проекта «Моделирование ООН в Батуми»

14.04.2025 15:36





В рамках мероприятия мэрии Батуми по поддержке молодёжных инициатив были награждены школьники, участвовавшие в проекте «Моделирование ООН в Батуми».



«Этот проект ещё раз подчёркивает активность нашей молодёжи, их аналитические способности и лидерский потенциал. Учащиеся, выступившие в формате имитированных дебатов по стандартам работы ООН, успешно представили своё видение глобальных вопросов.»- сказал мэр Батуми Арчил Чиковани.



Мэрия Батуми реализует множество проектов в поддержку молодёжи и в будущем продолжит активно развивать это направление.





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