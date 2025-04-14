

24-летнего Илью Катукия приговорили в России к 13 годам по статье о госизмене

14.04.2025 21:19





2-й Восточный окружной военный суд в Чите приговорил 24‑летнего Илью Катукия к 13 годам лишения свободы по делу о госизмене и покушении на теракт. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда.



Публично о деле Катукия не сообщалось. Детали обвинения и процесса также не уточняются. Дела о госизмене в России как правило засекречены, суды проходят в закрытом режиме.



Первые два года осуждённый, согласно приговору, проведет в тюрьме, остальные 11 лет – в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в 100 тысяч рублей, сообщает «Настоящее Время».



Катукия был зарегистрирован в Йошкар-Оле, учился в Томском политтехническом университете, – это следует из данных соцсетей и утечек из баз данных. В перечень лиц, признанных террористами или экстремистами, который ведет Росфинмониторинг, Катукия был включен в декабре 2024 года.



В конце 2024 года правозащитный проект «Первый отдел» подсчитал, что в России после начала полномасштабного вторжения в Украину 792 человека стали обвиняемыми по делам о госизмене, шпионаже и конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством. В среднем, по подсчётам, в России сейчас возбуждается одно уголовное дело в день по подобным делам - то есть больше 350 в год. Правозащитники считают, что многие такие дела, возбуждённые после начала полномасштабного вторжения, были связаны с провокациями ФСБ, а их жертвами становятся пользователи соцсетей, состоящие в антивоенных и оппозиционных пабликах.





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